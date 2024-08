Fortnite Mobile-Download auf iOS- und Android-Handy: So installiert ihr den Epic Games Store auf iPhone und Co.

Fortnite ist zurück auf iOS und ist auch auf Android spielbar.

Eine nervenraubende Saga neigt sich langsam dem Ende: Vor über vier Jahren hat Epic Games Direktzahlungen in Fortnite Mobile eingerichtet, damit beim Kauf der Ingame-Währung V-Bucks keine Gebühren mehr an Apple und Google abgetreten werden müssen.

Prompt flog der Multiplayer-Shooter aus den Mobile-Stores der beiden Anbieter, aufgrund neuer EU-Richtlinien gegen die Monopolbildung auf Mobilgeräten kommt es aber jetzt zum Comeback.

Wir zeigen euch, wie ihr Fortnite von nun an auf eurem Handy oder Tablet herunterladen könnt – egal, ob iOS oder Android darauf installiert ist.

Springt direkt zu eurer Plattform:

Fortnite auf iOS für iPhone herunterladen

Seid ihr am iPhone, müsst ihr euch den Epic Games Store von der offiziellen Epic Games-Webseite herunterladen. Danach gilt es folgende Schritte zu beachten:

Drückt OK , wenn ihr die Meldung angezeigt bekommt, dass eure Installationseinstellungen Apps von "Epic Games Inc." nicht erlauben.

, wenn ihr die Meldung angezeigt bekommt, dass eure Installationseinstellungen Apps von "Epic Games Inc." nicht erlauben. Geht in eure iOS-Einstellungen

Wählt ganz oben den Punkt Apps von "Epic Games Inc." erlauben aus, der Menüpunkt sollte jetzt erschienen sein.

aus, der Menüpunkt sollte jetzt erschienen sein. Es wird euch ein Warnhinweis anzeigt, dass Epic Games Zugriff auf bestimmte Daten erhält und Funktionen wie euer App-Store-Account nicht in Fortnite zur Verfügung stehen – tippt auf Erlauben .

. Wechselt zurück zum Browser-Fenster und tippt auf Installieren .

. Ein weiteres Fenster erscheint, das euch darüber informiert, dass ihr den Epic Games Store als zusätzlichen App-Marktplatz installiert – drückt auf Installiere App-Marktplatz .

. Nach der Installation befindet sich die App auf dem Home-Bildschirm – öffnet sie und installiert Fortnite, Fall Guys oder Rocket League Sideswipe.

Die Anleitung von Epic Games in Video-Form:

1:30 Fortnite auf iOS: So installiert ihr den Shooter auf eurem iPhone

Technische Voraussetzungen und Kompatibilität auf iOS Epic Games hat mehrere iPhone-Modelle getestet, in denen Fortnite in flüssigen 60 fps spielbar ist. Dabei handelt es sich um: iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 15

iPhone SE (2022) Außerdem ist die Installationsroutine wohl nur mit Safari oder dem Brave-Browser kompatibel und euer Betriebssystem sollte auf iOS 17.4 aktualisiert sein. Mit dem iPad funktioniert die native Fortnite-App zudem nicht, genau wie mit Mac-Geräten. Zur Controller-Nutzung sagt Epic Games selbst nichts, wir gehen aber davon aus, dass die allermeisten Gamepads unterstützt werden. Wir ihr beispielsweise den PS5-DualSense oder PS4-DualShock per Bluetooth oder USB-C an eurem iPhone nutzen könnt, das erfahrt ihr hier: PS5-Controller am Handy: Mit dem DualSense an Android und iOS spielen von Chris Werian

Fortnite über AltStore auf iPhone installieren

Fortnite und Co. werden nicht nur über den Epic-Store auf iOS vertrieben, sondern zukünftig auch auf anderen alternativen Plattformen. Vorerst aber nur über den AltStore in der europäischen "PAL"-Version, da Apple lediglich in der europäischen Union gezwungen ist, sein Betriebssystem für Drittanbieter zu öffnen.

Der Vorteil des AltStores besteht darin, dass ihr noch viele weitere Apps installieren könnt, etwa Emulatoren für Nintendo-Spiele:

Habt ihr euch für den AltStore entschieden, könnt ihr ihn ganz ähnlich wie den Epic Games Store installieren:

Klickt in eurem Browser auf den Download .

. Eine Warnmeldung erscheint, die ihr mit OK bestätigt.

bestätigt. Geht in eure Einstellungen und erlaubt die Installation des Marktplatzes von "AltStore LLC" .

die . Kehrt zum Browser zurück und Installiert den App-Marktplatz.

Eine Gebühr müsst ihr für AltStore PAL in der EU nicht zahlen, da Epic Games die Kosten des Dienstes symbolisch im Duell gegen Apple übernimmt – ihr merkt schon, da ist noch viel Zündstoff im Thema.

Fortnite auf Android für Handy und Tablet herunterladen

Auch auf eurem Samsung-Gerät oder einem anderen Android-Smartphone, beziehungsweise -Tablet könnt ihr den Epic Games Store von der offiziellen Epic Games-Webseite herunterladen.

Geht dann wie folgt vor:

Auf den Hinweis, dass die Datei "schädlich sein könnte" antwortet ihr mit Trotzdem herunterladen .

. Nach dem Download drückt ihr auf Öffnen .

. Sofern ihr die Berechtigung noch nicht gegeben habt, müsst ihr eurem Browser erlauben, unbekannte Apps zu öffnen.

Bei der Frage, ob ihr Epic Games installieren möchtet, klickt ihr auf Installieren .

. Startet nach der Installation den Epic Games Store und installiert darüber Fortnite, Fall Guys oder Rocket League Sideswipe.

Wird euch beim Download nicht die Quellenberechtigung angezeigt, könnt ihr sie in den Einstellungen eures Mobilgeräts steuern. Aktiviert dafür einfach nur den Schalter für euren Browser (in den meisten Fällen Chrome) unter:

Einstellungen

Biometrische Daten und Sicherheit

Unbekannte Apps installieren

Falls ihr ein neues Samsung-Handy oder -Tablet mit dem One UI 6.1.1-Betriebssystem verwendet, müsst ihr außerdem noch eine weitere Einstellung vornehmen, damit die Verwendung des Epic Games Store nicht blockiert wird:

geht in die Einstellungen

navigiert zu Sicherheit und Datenschutz

deaktiviert Automatische Sperre

Dann werden keine fremden Apps mehr von eurem Samsung-Mobilgerät blockiert und ihr könnt ganz normal weiterzocken. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, könnt ihr die Funktion nach dem Download vom Epic Games Store und Fortnite wieder einschalten.

Kompatibilität und technische Voraussetzungen Epic Games gibt an, dass für das Spielen von Fortnite mindestens die Grafikprozessoren Adreno 530, Mali-G71 MP20 oder Mali-G72 MP12 verbaut sein sollten. Außerdem wird Android 10, ein ARM64-Prozessor und Arbeitsspeicher von mindestens 4 GB RAM benötigt. Die App ist außerdem mit den meisten Controllern und Grifferweiterungen via Bluetooth oder USB-C kompatibel. Wie ihr sie verbindet, erfahrt ihr am Beispiel des PS5-DualSense hier: PS5-Controller am Handy: Mit dem DualSense an Android und iOS spielen von Chris Werian

Ihr könnt Fortnite auch über die Cloud auf iOS und Android zocken

Fortnite müsst ihr nicht zwangsläufig herunterladen, sondern könnt das Spiel auch über einen Cloud-Dienst zocken – wenn auch dann mit einer deutlich höheren Latenz, einer verminderten Bildqualität und eventuellen Inkompatibilitäten mit bestimmten Controllern.

Fortnite ist im Xbox Game Pass als Teil des in Ultimate enthaltenen Xbox Cloud Gaming auf Smartphones, Tablets, TVs und sogar Amazon Fire TV-Sticks spielbar:

Die Xbox Game Pass App bekommt ihr sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store und im Samsung Galaxy Store. Darüber hinaus findet ihr Fortnite auch noch im Streaming-Dienst GeForce NOW wahlweise als Android-App oder als Stream im Safari-Browser von iOS sowie auf Amazon Luna.

Exklusive Quest und alle Infos zu Fortnite Chapter 5 Season 4

Fortnite Mobile ist mit der aktuellen Season zu iOS zurückgekehrt und die rückt erneut Helden und Heldinnen in den Fokus. Alle Inhalte findet ihr in unserer Übersicht:

Fortnite Mobile auf iOS zuück: Alles zu Chapter 5 Season 4, Patch Notes und iOS-Launch in der Übersicht von Dennis Michel

Außerdem erwartet euch eine brandneue Quest, in der es den richtig coolen Katalina-Skin über XP freizuschalten gilt.

Wie es nun mit der Apple-Verfügbarkeit weiter geht, lässt sich noch schwer abschätzen, Epic Games möchte Fortnite jedoch auf so viele Plattformen und Regionen der Welt wie möglich bringen. Der Kampf gegen den Tech-Konzern dürfte also noch ein Weilchen weitergeführt werden.

