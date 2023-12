LEGO Fortnite Kälteschutz: So wird euch nicht kalt und ihr erfriert nicht

In LEGO Fortnite ist es wichtig, cool zu bleiben. Aber nicht zu cool.

LEGO Fortnite ist der neue Survival-Crafting-Modus in Epics Free-2-Play-Hit. Im Spiel könnt ihr zufällig generierte Welten erkunden, eigene Dörfer aufbauen, jede Menge Items craften und Gegner platt machen.

Gleichzeitig müsst ihr aber auch versuchen, selbst am Leben zu bleiben. Besonders die verschiedenen Temperaturen machen euch hier gerne einen Strich durch die Rechnung. Wir zeigen euch, wie ihr euch vor der Kälte schützen könnt.

'Dir ist kalt' - So funktioniert Kälte in LEGO Fortnite

Wenn ihr im Survival-Modus von LEGO Fortnite unterwegs seid, müsst ihr euch um die Temperatur eurer Spielfigur kümmern. Diese wird links oben unter eurem Charakterporträt angezeigt. Grundsätzlich befindet sich die Temperatur im neutralen Bereich. Das ändert sich aber unter Umständen ziemlich schnell.

Ihr werdet das erleben, wenn es Nacht wird oder regnet. Dann sinkt eure Temperatur in den blauen Bereich, außerdem wird euch auch groß "Dir ist kalt" auf dem Bildschirm angezeigt. Jetzt verliert ihr langsam an Gesundheit, zudem bewegt ihr euch langsamer.

Noch kälter ist es in Frostregionen. Je tiefer ihr in diese vorstoßt, desto kälter wird es auch. Die aktuell kältesten Orte im Spiel sind Eishöhlen. Die solltet ihr nur erkunden, wenn ihr euch ausreichend vorbereitet habt.

So schützt ihr euch vor dem Erfrieren

Es gibt mehrere Möglichkeiten, euch in LEGO Fortnite vor der Kälte zu schützen. Manche davon sind aber nur bei leichter Kälte nützlich. Hier eure Optionen:

Lagerfeuer: Das Lagerfeuer ist die einfachste Option. Es handelt sich dabei um das erste Gebilde, das ihr baut. Ihr braucht drei Holz und könnt es im Grunde überall aufstellen. Es spendet etwas Licht und genügend Wärme, um durch die Nacht zu kommen.

Hütten: Auch Hütten schaltet ihr ziemlich früh im Spiel frei. Ihr braucht insgesamt 13 Holz für eine Hütte. Der Effekt ist derselbe wie bei einem Lagerfeuer, dafür funktioniert er auch in kalten Gebieten.

Fackeln: Fackeln sind besonders nützlich, wenn ihr auch bei Regen und nachts auf Entdeckertour gehen wollt. Ihr könnt sie an Werkbänken herstellen. Drei Fackeln kosten euch dabei drei Holz und fünf Ranken. Legt die Fackeln am besten im Inventar auf eure zweite Hand, so könnt ihr nebenbei trotzdem eure Werkzeuge oder Waffen nutzen. In Frostgebieten nützen sie allerdings nichts.

Chilis: In Wüstengebieten findet ihr scharfe Chilis. Wenn ihr diese konsumiert, seid ihr für zwei Minuten vor der Kälte in Frostgebieten geschützt.

Pikante Burger: Noch besser sind die pikanten Burger, die ihr aus Chili, Mehl und Fleisch an einem Grill herstellen könnt. Deren Effekt hält nämlich ganze zehn Minuten an und ist stärker. Außerdem bekommt ihr gleich vier Herzen Leben obendrauf.

Innerer Feuerzauber: Gerade im Endgame bietet sich auch der innere Feuerzauber an. Um ihn herstellen zu können, muss eure Werkbank mindestens die Stufe "selten" erreicht haben. Er kostet drei Wollfäden, fünf geschliffene Rubine, acht Brightcore und drei Explosionskerne.

Noch stärker ist die epische Variante des Zaubers, für die eure Werkbank ebenfalls die Stufe "episch" erreicht haben muss. Die Variante kostet drei schwere Wollfäden, 30 Brightcore, zehn Explosionskerne und eine Frostbrutalschuppe. Mit dem Zauber ausgerüstet, könnt ihr euch auch in die Eishöhlen wagen (via Its Rascal).

