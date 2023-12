LEGO Fortnite: Marmor finden – Wo es die Ressource gibt und was ihr dafür braucht

Um Marmor zu finden, müsst ihr die Höhlen erkunden, braucht aber auch ein spezielles Werkzeug.

LEGO Fortnite ist ein neuer Survival-Crafting Modus im Free2Play-Hit. Folglich geht es vor allem um Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen! Ohne Materialien wie Knorrenwurzel oder Marmor kommt ihr nicht weit beim Verbessern eurer Werkzeuge und eures Dorfes. Wir verraten euch, wie ihr an Marmor kommt.

Wo findet ihr Marmor in LEGO Fortnite?

Eure Spielwelt ist in LEGO Fortnite zufallsgeneriert, weshalb die Anordnung der Orte sich bei allen Spieler*innen unterschiedet. Die Fundorte bleiben generell trotzdem dieselben, soll heißen: Marmor gibt es immer in Höhlen.

Um diese zu finden, erkundet einfach eure Karte, damit sie künftig darauf angezeigt werden. Achtet dabei auf große Felsstrukturen. Hier befinden sich die Eingänge zu den Höhlen. Nehmt am besten auch eine Fackel mit.

In den Höhlen müsst ihr jetzt Ausschau nach Wänden halten, an denen sich weiße Steinbrocken befinden. Dort könnt ihr das Marmor abbauen. Übrigens findet ihr in diesen Höhlen auch die Knorrenwurzel, die ihr ebenfalls für wichtige Upgrades benötigt.

Das braucht ihr, damit ihr Marmor in den Höhlen abbauen könnt

Die einfache Spitzhacke, die ihr gleich zu Beginn an der Werkbank bauen könnt, reicht nicht aus, um das Material abzubauen. Ihr müsst sie erst auf die Stufe "ungewöhnlich" (grün) verbessern. Und dafür wiederum müsst ihr zuerst noch eure Werkbank mit Planken und Panzern upgraden.

So bekommt ihr das Material zum Verbessern der Werkbank: Planken bekommt ihr einfach, indem ihr ein Sägewerk baut und Holz verarbeitet. Für Panzer müsst ihr die krabbenartigen Tiere jagen, die euch gerne überrollen wollen. Aber Vorsicht: Das kann schnell schiefgehen.

