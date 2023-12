LEGO Fortnite: Knorrenwurzel finden - So kommt ihr an die wichtige Ressource für Upgrades

Wir verraten euch, wie ihr an das Material für Verbesserungen kommt

Mit LEGO ist gerade ein komplett neuer Modus in Fortnite erschienen, der euch craften und bauen lässt. Falls ihr eure Items wie die Spitzhacke verbessern und das Dorf upgraden wollt, kommt ihr um Knorrenwurzel nicht herum. Wir verraten euch, wo ihr die Ressource herbekommt.

Wo gibt es Knorrenwurzel in LEGO Fortnite?

Da die Welt zufallsgeneriert ist, können wir euch keinen genauen Standort auf der Map zeigen. Trotzdem solltet ihr die Fundorte relativ leicht finden, wennn ihr die Welt erkundet. Es handelt sich nämlich um Höhlen. Und habt ihr die einmal gefunden, dann werden sie euch in Zukunft auf eurer Karte angezeigt.

Dort angekommen, haltet ihr Ausschau nach den besonders großen, verschlungenen Wurzeln, die das Material droppen, wenn ihr sie zerhackt. Kleinere, eher gerade gewachsene Wurzeln droppen dagegen nur Holz.

Das braucht ihr, um Knorrenwurzeln in der Höhle farmen zu können: Um die entsprechenden Wurzeln zerhacken zu können, braucht ihr allerdings eine verbesserte Waldaxt (auf grün: ungewöhnlich mit 3 Knochen und 3 Holzstäben). Damit ihr die Axt verbessern könnt, müsst ihr aber wiederum erst mal eure Werkbank mit Panzern upgraden.

Bei uns findet ihr weitere Guides zu Fortnite und außerdem News zu den neuen Modi sowie möglichen Server Downtimes oder -problemen.

Weitere neue Modi in Fortnite

Beim "Der große Knall"-Event wurden gleich drei neue Modi für Fortnite angekündigt. Alle Infos und den Trailer zu Rocket Racing findet ihr hier:

Mehr zum Thema Fortnite Rocket Racing startet heute: Mögliche Uhrzeit und alles zum Rennspiel im Ticker von Annika Bavendiek

1:21 Rocket Racing: Cinematic Trailer zeigt neuen Fortnite-Modus der Rocket League-Macher

In Rocket Racing liefert ihr euch rasante Rennen, boostet und fliegt sogar um die Wette. Dabei sollen immer wieder neue Strecken ergänzt werden. Festival ist dagegen ein Musik-Modus, bei dem ihr euer Rhythmusgefühl unter Beweis stellen müsst. Ihr perfomt auf der Bühne Songs von bekannten Artists von Billie Eilish und Lady Gaga über Nine Inch Nails bis hin zu Florence and the Machine.

Wofür braucht ihr aktuell Knorrenwurzel in LEGO Fortnite und habt ihr Spaß mit dem Modus?