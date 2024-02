LEGO Fortnite Wollstoff herstellen - So kommt ihr an die Ressource für den Gleiter

Wir zeigen euch, wie ihr Wollstoff herstellen könnt.

Das Herstellen der besten Ausrüstung ist ein wichtiger Teil von LEGO Fortnite. Ihr könnt unterschiedliche Items craften, braucht dafür aber auch verschiedene Ressourcen. Einige davon findet ihr direkt in der Spielwelt, andere müsst ihr zuerst weiterverarbeiten. Wollstoff ist vor allem wichtig, wenn ihr euch einen Gleiter bauen wollt. Wir zeigen euch, wie ihr an die Ressource herankommt.

Das braucht ihr, um Wollstoff herzustellen

In LEGO Fortnite erhaltet ihr Wollstoff, in dem ihr Wolle zweimal weiterverarbeitet. Wolle erhaltet ihr von den Schafen, die überall in der Spielwelt zu finden sind. Nähert euch einem Schaf und drückt die angezeigte Taste, um es zu streicheln. Im Gegenzug erhaltet ihr ein Stück Wolle.

Es gibt auch einen Trick, um pro Schaf mehr Wolle zu bekommen. Sammelt dafür einfach möglichst viele Ranken von Bäumen und Büschen und lasst diese dann in einem größeren Stapel in der Nähe eines Schafes fallen. Das Schaf frisst in der Folge die Ranken und bedankt sich mit einer größeren Menge Wolle.

Als Nächstes müsst ihr ein Spinnrad bauen. Dafür braucht ihr Planken, Holzstäbe, Holz und Wolfskrallen. Hier könnt ihr dann eure Wolle zu Wollfaden spinnen. Ein Stück Wolle ergibt dabei einen Wollfaden.

Zu guter Letzt benötigt ihr auch noch einen Webstuhl, den ihr aus Weichholz, Weichholzstäben und Sandklauen baut. Dort lässt sich dann der Wollstoff herstellen. Für ein Stück Wollstoff werden fünf Wollfäden verbraucht.

Aus dem Wollstoff könnt ihr dann einen Gleiter herstellen. Weitere Einsatzmöglichkeiten für Wollstoff sind bestimmte Möbel wie Sessel, Sofas und Teppiche, mit denen ihr eure Häuser einrichten und die Bewertung eures Dorfes verbessern könnt.

Auf GamePro.de findet ihr alle wichtigen Infos und Neuigkeiten rund um Fortnite und seine Spielmodi. Große Ereignisse wie den Start einer neuen Saison begleiten wir außerdem mit einem Live-Ticker.