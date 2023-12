LEGO Fortnite Gleiter bauen - So stellt ihr das Fluggerät her

Wir zeigen euch, wie ihr einen Gleiter in LEGO Fortnite herstellt und benutzt.

Der Crafting-Survival-Modus LEGO Fortnite ist seit Anfang Dezember spielbar. Wenn ihr euch schon in die prozedural generierten Welten gestürzt habt, dürftet ihr bemerkt haben, dass die Wege zwischen einzelnen Biomen und Orten mitunter ziemlich weit ausfallen.

Eine Schnellreise gibt es nicht, glücklicherweise seid ihr aber trotzdem nicht nur auf eure Füße angewiesen. Mit einem Gleiter überwindet ihr weite Strecken nämlich schneller. Wir zeigen euch, was ihr braucht, um einen Gleiter zu bauen und wie ihr ihn benutzt.

Das braucht ihr, um einen Gleiter zu bauen

Gleiter stehen euch nicht direkt zu Beginn einer Partie zur Verfügung. Ihr müsst zuerst ein paar Maschinen bauen und eure Werkbank verbessern. Der Gleiter kann nämlich nur an Werkbänken, die mindestens Stufe drei erreicht haben, hergestellt werden.

Mit Planken und Panzern könnt ihr die Werkbank auf Stufe zwei aufrüsten. Für Stufe drei benötigt ihr dann Knorrenwurzelstäbe, Marmortafeln, Sandklauen und Sandpanzer. Mit den folgenden Materialien könnt ihr dann den Gleiter herstellen:

8x Weichholzstab

4x Wollstoff

6x Seidenstoff

Weichholz findet ihr im Wüsten-Biom. Alles zur wichtigen Ressource haben wir außerdem in unserem Guide zusammengefasst. Im Sägewerk verwandelt ihr dann das Weichholz in Weichholzstäbe.

Um Woll- und Seidenstoff herstellen zu können, braucht ihr sowohl ein Spinnrad als auch einen Webstuhl. Seide bekommt ihr, wenn ihr Spinnen erledigt. Am Spinnrad könnt ihr daraus Seidenfäden spinnen, die ihr dann im Webstuhl in Seidenstoff verwandelt. Wolle findet ihr bei Schafen. Auch hier stellt ihr erst am Spinnrad Wollfäden her und nutzt diese dann am Webstuhl, um Wollstoff zu erhalten.

So nutzt ihr den Gleiter in LEGO Fortnite

Habt ihr den Gleiter in LEGO Fortnite gebaut, solltet ihr ihnm im Inventar einem Ausrüstungsplatz zuordnen. Dadurch blockiert der Gleiter keinen Slot in eurer Schnellauswahl. Die Nutzung funktioniert dann genau wie in Fortnite.

Wenn ihr von einer erhöhten Position wie einer Klippe oder einem Turm springt, wird euch der passende Knopf angezeigt, mit dem ihr den Gleiter öffnen könnt. Jetzt segelt ihr durch die Luft und könnt weite Entfernungen deutlich schneller zurücklegen. Außerdem entgeht ihr so dem Fallschaden, der euch sonst am Boden erwarten würde.

Alle Infos zu Fortnite Festival, einem weiteren neuen Modus, zeigt euch der Launch-Trailer:

0:30 Fortnite Festival: Auch der neue Guitar Hero-Modus ist jetzt im Spiel verfügbar

Auf GamePro.de findet ihr alle wichtigen Infos zu Epics Free-2-Play-Hit Fortnite. In Guides zeigen wir euch, wie die wichtigsten Spielmechaniken funktionieren. Wichtige Events und neue Seasons begleiten wir außerdem mit einem Live-Ticker.