Cleverer LEGO-Sparfuchs findet heraus, wie ihr bei einzelnen Teilen im Store viel billiger wegkommt

Hier seht ihr haufenweise sehr günstiges LEGO (Screenshot: youtube.com/watch?v=L0hNl3kHlRk).

Theoretisch ist es möglich, online LEGO-Einzelteile nachzubestellen. Praktisch, wenn euch etwas ganz Bestimmtes fehlt, aber nicht gerade günstig. Im direkten Vergleich kommt ihr bei den Pick-a-Brick-Wänden in den LEGO-Stores deutlich billiger weg. Wie krass der Preisunterschied ist, wirkt dann aber doch überraschend.

Die Pick-a-Brick- oder Suche-und-Baue-Wände in LEGO-Stores sind echte Preisknaller, wie dieses Video hier zeigt

Darum geht's: In den meisten LEGO-Stores gibt es die sogenannten Pick-a-Brick-Wände (oder auf Deutsch: "Suche & Baue"). Bei denen könnt ihr euch unterschiedlich große Behälter kaufen und die dann mit so vielen Teilen vollladen, wie hineinpassen. Mit etwas Geschick könnt ihr so eine ganze Ladung kleine LEGO-Steine abgreifen.

Lohnt sich das wirklich? Diese Frage dürften sich schon viele LEGO-Fans gestellt haben und die Antwort lautet natürlich wie so oft einfach nur "es kommt darauf an". Aber ein Experiment und der direkte Vergleich sprechen zumindest eine deutliche Sprache.

Das kosten die Pick-a-Brick-Wände: Seit dem 1. März 2023 wurden die Preise für die Suche & Baue-Wände in den deutschen LEGO-Stores erhöht. Aktuell solltet ihr überall das Folgende zahlen:

Große Box kostet 19,99 Euro

kostet Kleine Box kostet 10,99 Euro

Je nachdem, wie geschickt ihr die einzelnen kleinen Steine in die Box packt, bekommt ihr natürlich mehr oder weniger hinein. Die Schachteln sind mittlerweile aus Karton und dadurch etwas flexibler, ihr könnt also Einiges hineinstopfen. Steckt ihr manche Steine zusammen, wird das Ganze noch platzsparender.

So lief das Experiment ab: YouTuber coolguydom02 hat eine Box für 17,99 US-Dollar mit möglichst vielen Steinen vollgepackt, sie zu Hause alle sortiert und gezählt und dann die Preise damit verglichen, was er für seine Ausbeute im Online-Store bezahlt hätte. Vorausgesetzt natürlich, er hätte alle Steine einzeln bestellt.

Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Für die insgesamt 858 Teile hätte coolguydom02 im Online-Store satte 93,67 Dollar bezahlen müssen. Er hat also einen äußerst guten Deal gemacht und hätte online das Fünffache für die LEGO-Teile bezahlt. Nicht schlecht!

Die Sache hat einen Haken: In den Pick-a-Brick-Wänden der LEGO-Stores gibt es immer nur eine bestimmte Auswahl an LEGO-Teilen, auf die ihr keinen Einfluss habt. Wollt ihr also einen ganz besonderen Stein, kann es gut sein, dass es ihn dort gerade einfach nicht gibt. Dann bringt euch natürlich auch der theoretisch günstigere Preis nichts.

Habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, was sich mehr lohnt? Was sagt ihr zu dem Ergebnis?