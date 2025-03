LEGO-Fans bauen aus niedlichem Hasen ein furchterregendes Monster aus Alien

Selbst Ellen Ripley fürchtet sich vor diesem Hasen - und das zurecht.

Mittlerweile gibt es zu unzähligen großen Marken passende LEGO-Sets. So können wir etwa das Haus von Kevin allein zu Haus nachbauen, oder aber Bruchtal aus Der Herr der Ringe in einer Klemmbaustein-Version in unser Wohnzimmer stellen.

Gibt es zum eigenen Lieblings-Franchise keine passenden Sets, ist das aber gar kein Weltuntergang, denn LEGO wäre nicht LEGO, wenn wir nicht auch kreativ eigene Figuren oder Sets zusammenklöppeln könnten. Da verwandelt sich ein freundlicher kleiner Hase auch schon mal in ein fieses Weltraum-Monster.

2:45 LEGO Animal Crossing: Das ist das größte Set im Speed-Build

Autoplay

Hase, Lama, Robbe oder ... Facehugger?!

Darum geht's: Das LEGO-Set 31162 hat einen coolen Kniff, denn wir können es von Haus aus als süßen Hasen, ein Lama oder eine Robbe zusammenbauen. Das Paket, das eigentlich für Kinder ab einem Alter von acht Jahren empfohlen wird, kann sich aber auch in eine nicht ganz so jugendfreie Figur verwandeln.

Fans haben aus den 326 Steinen des Sets nämlich einen ziemlich gut getroffenen Facehugger nachgebaut – und das fiese Alien-Spinnen-Monster kann sich in seiner Klötzchen-Form durchaus sehen lassen. Aber schaut doch einfach selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch andere Posts zeigen Bilder vom Alien, dass alles andere als süß ist. Sogar die kleinen Fangzähne haben es ins Modell geschafft. Zusammengebaut ist das Ding zwar nicht ganz so angsteinflößend, wie im Film, aber es ist schon sehr nah dran.

Wenn ihr selbst gerne einen Facehugger zu Hause hättet, gibt es eine passende Anleitung, in der ihr erfahrt, wie ihr den Hasen "verwandelt". Auf dem Instagram-Kanal von dicken_tututu bekommt ihr sie in Videoform. Beachtet dazu auch noch das Update aus einem späteren Post.

Fans der Alien-Filme erkennen das Vieh natürlich direkt wieder. Die kleinen und sehr flinken Facehugger sind in den Filmen dafür verantwortlich, Menschen oder auch andere Lebewesen mit einer sogenannten Chestburstlarve zu infizieren.

Auch wenn dieser Vorgang den Facehugger das Leben kostet, ist das kein besonders toller Trost, denn haben Opfer erst einmal die Larve im Körper, dauert es nicht mehr lang, bis etwas viel größeres in ihnen heranwächst und schließlich schlüpft. Autsch.

Habt ihr schon mal ein Set komplett "zweckentfremdet" und etwas völlig anderes daraus gebaut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!