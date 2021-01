Xbox Series X: Fan stellt Lego-Idee für Kühlschrank-Meme vor

Microsoft kann sich kaum gegen die Memes wehren, laut denen die neue Xbox Series X wie ein Kühlschrank aussieht. Das Unternehmen hat als Werbegag sogar selbst einen Kühlschrank im Design der Konsole produzieren lassen. Nun veröffentlichte Lego-Fan Ben Zenteno eine Idee, diesen Kühlschrank als Lego-Set zu veröffentlichen.

Eine wirklich coole Idee: Über Lego Ideas können Fans ihre Ideen für potenzielle neue Lego-Sets einreichen. Dazu müssen Bilder hochgeladen und eine Beschreibung erstellt werden. Dort ist zu lesen, dass das Set über eine zu öffnende Tür verfügt, Schubfächer und Böden aber auch einen Ventilator, einen Controller und eine Disk-Laufwerk. Bekommen diese Ideen dann genug Zuspruch von Fans, dann ist Lego am Zug und prüft eine mögliche Umsetzung.

Es wäre natürlich klasse, wenn Leg in Kooperation mit Microsoft ein solches Set auf den Markt bringt. Ob das aber wirklich der Fall sein wird, ist eher unwahrscheinlich.

Umsetzungen wären wirklich möglich

Lego lässt sich gerne inspirieren: Doch es gibt tatsächlich Lego-Sets, die auf auf Spielen basieren, allen voran zu Super Mario. Ihr könnt euch eigene Levels erstellen und diese sogar spielen. Und vielleicht ist das auch bald mit The Legend of Zelda und Metroid der Fall. Denn es gibt Ideen für solche Sets, die schon so enorm viel Zuspruch von Lego-Fans erhalten haben, dass das Unternehmen sich ernsthaft damit auseinandersetzen muss, sie umzusetzen.

Schloss Hyrule (via Lego Ideas) und das Raumschiff von Samus Aran (via Lego Ideas) sehen wirklich beeindruckend aus. Sollte Lego sich dazu entschließen, diese Sets in Angriff zu nehmen und die entsprechenden Lizenzen aushandeln, dann wäre es durchaus möglich, dass wir diese auch bekommen. Das ist beispielsweise bei Lego-Produkten zu Back to the Future, Ghostbusters, The Beatles, Flintstones und Minecraft schon passiert.

Würdet ihr euch die Xbox als Lego-Kühlschrank oder Schloss Hyrule sowie das Raumschiff von Samus Aran holen? Welche Lego-Sets könntet ihr euch vorstellen?