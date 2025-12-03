LEGO enthüllt 8 neue Harry Potter-Sets und die Collector’s Edition zum Stein der Weisen ist das absolute Highlight

LEGO und Harry Potter hatten schon öfters Kollaborationen. Die neueste bringt acht unterschiedliche Sets mit sich. (Bild: © Warner Bros.)

Hexen und Zauberer aufgepasst: Kurz vor Weihnachten hat LEGO sage und schreibe acht neue Sets zu Harry Potter angekündigt, die von einem lebensgroßen Wichtel bis hin zu einer edlen Collector’s Edition reichen. Auch wenn ihr die Sets bereits auf der offiziellen Website von LEGO vorbestellen könnt, reicht es nicht mehr ganz fürs Weihnachtsgeschenk – sie erscheinen erst am 1. Januar 2026 beziehungsweise werden ab dann geliefert.

Highlight: Stein der Weisen Sammleredition

Name: Stein der Weisen – Sammleredition

Stein der Weisen – Sammleredition Set-Nummer: 76466

76466 Preis: 159,99 Euro

159,99 Euro Anzahl Teile: 1571

1571 Maße: 24 cm x 29 cm x 21 cm

Die Collector’s Edition glänzt mit ihrer großen Hedwig-Figur, steckt aber auch voller kleiner Details aus der ersten Harry-Potter-Geschichte. Dazu zählen die Schachfiguren aus der epischen Partie, die Schokofrosch-Sammelkarte von Dumbledore und Harrys Schulkoffer. Den könnt ihr unter anderem auf der Seite öffnen und die Szene, in der ein Troll in der Schultoilette auftaucht, aufdecken.

Hogwarts-Krankenflügel

Im Krankenflügel-Set treiben eine Menge Charaktere (aka Mini-Figuren) ihr Unwesen.

Name: Schloss Hogwarts™: Krankenflügel

Schloss Hogwarts™: Krankenflügel Set-Nummer: 76463

76463 Preis: 99,99 Euro

99,99 Euro Anzahl Teile: 907

907 Maße: 38 cm x 16 cm x 15 cm

Der Krankenflügel taucht als Schauplatz in mehreren Harry-Potter-Teilen auf. Deswegen liegen dem Set verschiedene Mini-Figuren wie die Spinne Aragog oder die Dementoren bei, um Harrys zahlreiche Besuche darin abzudecken. Das Set lässt sich mit weiteren zusammentun, um ein gigantisches, detailreiches Modell von Hogwarts zu errichten.

Lovegood-Haus

Wie der Fuchsbau hat auch das Lovegood-Haus einen hohen Wiedererkennungswert.

Name: Luna Lovegoods Haus

Luna Lovegoods Haus Set-Nummer: 76467

76467 Preis: 99,99 Euro

99,99 Euro Anzahl Teile: 764

764 Maße: 29 cm x 22 cm x 10 cm

Das Haus von Luna und ihrem Vater taucht im letzten Teil auf, als Harry und seine Freund*innen ihm einen Besuch abstatten. Das LEGO-Set spiegelt die passend skurrile, schiefe Form perfekt wider. Dabei dürfen auch nicht Mini-Figuren von den Lovegoods fehlen – und um die Dementoren vom Krankenflügel-Set zu vertreiben, kann Luna ihren Patronus herbeizaubern.

Das war es auch schon mit den größeren Gebäude-Sets. Der Rest beinhaltet Szenen und Figuren.

Ligusterweg-Flucht

Harry und Hagrid, das Dream-Team.

Name: Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg

Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg Set-Nummer: 76459

76459 Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Anzahl Teile: 124

124 Maße: 4 cm x 9 cm x 6 cm

Das Set mit Harry, Hagrid und zwei Todessern stellt die aufregende Flucht aus dem Ligusterweg zu Beginn des siebten Teils dar. Zum Glück ist Hedwig nicht mit dabei, um euch den traurigsten Moment der Szene zu ersparen…

Haus-Auswahlzeremonie

Welchem Haus gehört ihr an?

Name: Schloss Hogwarts™: Auswahlzeremonie mit dem Sprechenden Hut

Schloss Hogwarts™: Auswahlzeremonie mit dem Sprechenden Hut Set-Nummer: 76460

76460 Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro Anzahl Teile: 124

124 Maße: 6 cm x 4 cm x 3 cm

Ein drehbares Rad spielt die Szene nach, in der der Sprechende Hut die Schüler*innen am Anfang eines Schuljahres in ihre Häuser einteilt. Mit den Figuren von Harry, Hermine, McGonagall und Draco sind lediglich die Häuser Gryffindor und Slytherin vertreten. Die Szene passt aber perfekt zu weiteren Hogwarts-Sets.

Wichtel

Ein Wichtel mag ja kein Problem sein, doch eine ganze Armee von den Viechern stiftet Chaos...

Name: Wichtel

Wichtel Set-Nummer: 76461

76461 Preis: 29,99 Euro

29,99 Euro Anzahl Teile: 320

320 Maße: 24 cm

Das ist ein lebensgroßer Nachbau der Wichtel, die Professor Lockhart im zweiten Teil auf seine Schüler*innen loslässt und damit ordentlich Chaos anrichtet. Die Figur passt aufgrund ihrer Größe weniger zu den restlichen Sets, sondern dürfte mehr zur Ausstellung geeignet sein.

Ron und Harry im fliegenden Auto

Harrys und Rons zweites Schuljahr startet ereignisreicher, als dass sie eigentlich möchten.

Name: Fliegender Ford Anglia™

Fliegender Ford Anglia™ Set-Nummer: 76470

76470 Preis: 79,99 Euro

79,99 Euro Anzahl Teile: 868

868 Maße: 9 cm x 25 cm x 10 cm

Ron und Harry legen einen ordentlichen Auftakt im zweiten Teil hin, als sie mit dem verzauberten Auto von Mr. Weasley nach Hogwarts fahren. Der Kofferraum des Sets kann mit etwas “Zauberei“ euerseits aufspringen und das Gepäck der beiden Jungen verlieren. Oh weh.

Zaubertrank-Kessel

Name: Kessel: Geheimes Klassenzimmer für Zaubertränke

Kessel: Geheimes Klassenzimmer für Zaubertränke Set-Nummer: 76464

76464 Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Anzahl Teile: 652

652 Maße: 20 cm x 14 cm x 13 cm

Der große Kessel-Nachbau birgt ein Geheimnis: Ihr könnt ihn öffnen, um einen geheimen Klassenraum freizulegen. Dort können sich die Hogwarts-Schüler*innen das Wichtigste von Professor Snape beibringen lassen, dessen Mini-Figur mit der von Hermine dem Set beiliegt.

Habt ihr eines der Sets bereits ins Auge gefasst?