LEGO enthüllt 8 neue Harry Potter-Sets und die Collector’s Edition zum Stein der Weisen ist das absolute Highlight

Hexen und Zauberer aufgepasst: Kurz vor Weihnachten hat LEGO sage und schreibe acht neue Sets zu Harry Potter angekündigt, die von einem lebensgroßen Wichtel bis hin zu einer edlen Collector’s Edition reichen. Auch wenn ihr die Sets bereits auf der offiziellen Website von LEGO vorbestellen könnt, reicht es nicht mehr ganz fürs Weihnachtsgeschenk – sie erscheinen erst am 1. Januar 2026 beziehungsweise werden ab dann geliefert.
Highlight: Stein der Weisen Sammleredition
- Name: Stein der Weisen – Sammleredition
- Set-Nummer: 76466
- Preis: 159,99 Euro
- Anzahl Teile: 1571
- Maße: 24 cm x 29 cm x 21 cm
Die Collector’s Edition glänzt mit ihrer großen Hedwig-Figur, steckt aber auch voller kleiner Details aus der ersten Harry-Potter-Geschichte. Dazu zählen die Schachfiguren aus der epischen Partie, die Schokofrosch-Sammelkarte von Dumbledore und Harrys Schulkoffer. Den könnt ihr unter anderem auf der Seite öffnen und die Szene, in der ein Troll in der Schultoilette auftaucht, aufdecken.
Hogwarts-Krankenflügel
- Name: Schloss Hogwarts™: Krankenflügel
- Set-Nummer: 76463
- Preis: 99,99 Euro
- Anzahl Teile: 907
- Maße: 38 cm x 16 cm x 15 cm
Der Krankenflügel taucht als Schauplatz in mehreren Harry-Potter-Teilen auf. Deswegen liegen dem Set verschiedene Mini-Figuren wie die Spinne Aragog oder die Dementoren bei, um Harrys zahlreiche Besuche darin abzudecken. Das Set lässt sich mit weiteren zusammentun, um ein gigantisches, detailreiches Modell von Hogwarts zu errichten.
Lovegood-Haus
- Name: Luna Lovegoods Haus
- Set-Nummer: 76467
- Preis: 99,99 Euro
- Anzahl Teile: 764
- Maße: 29 cm x 22 cm x 10 cm
Das Haus von Luna und ihrem Vater taucht im letzten Teil auf, als Harry und seine Freund*innen ihm einen Besuch abstatten. Das LEGO-Set spiegelt die passend skurrile, schiefe Form perfekt wider. Dabei dürfen auch nicht Mini-Figuren von den Lovegoods fehlen – und um die Dementoren vom Krankenflügel-Set zu vertreiben, kann Luna ihren Patronus herbeizaubern.
Das war es auch schon mit den größeren Gebäude-Sets. Der Rest beinhaltet Szenen und Figuren.
Ligusterweg-Flucht
- Name: Hagrids und Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
- Set-Nummer: 76459
- Preis: 19,99 Euro
- Anzahl Teile: 124
- Maße: 4 cm x 9 cm x 6 cm
Das Set mit Harry, Hagrid und zwei Todessern stellt die aufregende Flucht aus dem Ligusterweg zu Beginn des siebten Teils dar. Zum Glück ist Hedwig nicht mit dabei, um euch den traurigsten Moment der Szene zu ersparen…
Haus-Auswahlzeremonie
- Name: Schloss Hogwarts™: Auswahlzeremonie mit dem Sprechenden Hut
- Set-Nummer: 76460
- Preis: 14,99 Euro
- Anzahl Teile: 124
- Maße: 6 cm x 4 cm x 3 cm
Ein drehbares Rad spielt die Szene nach, in der der Sprechende Hut die Schüler*innen am Anfang eines Schuljahres in ihre Häuser einteilt. Mit den Figuren von Harry, Hermine, McGonagall und Draco sind lediglich die Häuser Gryffindor und Slytherin vertreten. Die Szene passt aber perfekt zu weiteren Hogwarts-Sets.
Wichtel
- Name: Wichtel
- Set-Nummer: 76461
- Preis: 29,99 Euro
- Anzahl Teile: 320
- Maße: 24 cm
Das ist ein lebensgroßer Nachbau der Wichtel, die Professor Lockhart im zweiten Teil auf seine Schüler*innen loslässt und damit ordentlich Chaos anrichtet. Die Figur passt aufgrund ihrer Größe weniger zu den restlichen Sets, sondern dürfte mehr zur Ausstellung geeignet sein.
Ron und Harry im fliegenden Auto
- Name: Fliegender Ford Anglia™
- Set-Nummer: 76470
- Preis: 79,99 Euro
- Anzahl Teile: 868
- Maße: 9 cm x 25 cm x 10 cm
Ron und Harry legen einen ordentlichen Auftakt im zweiten Teil hin, als sie mit dem verzauberten Auto von Mr. Weasley nach Hogwarts fahren. Der Kofferraum des Sets kann mit etwas “Zauberei“ euerseits aufspringen und das Gepäck der beiden Jungen verlieren. Oh weh.
Zaubertrank-Kessel
- Name: Kessel: Geheimes Klassenzimmer für Zaubertränke
- Set-Nummer: 76464
- Preis: 59,99 Euro
- Anzahl Teile: 652
- Maße: 20 cm x 14 cm x 13 cm
Der große Kessel-Nachbau birgt ein Geheimnis: Ihr könnt ihn öffnen, um einen geheimen Klassenraum freizulegen. Dort können sich die Hogwarts-Schüler*innen das Wichtigste von Professor Snape beibringen lassen, dessen Mini-Figur mit der von Hermine dem Set beiliegt.
Habt ihr eines der Sets bereits ins Auge gefasst?
