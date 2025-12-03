Borderlands 4 - Brandneuer Shift-Code jetzt verfügbar: Holt euch jetzt 3 goldene Schlüssel auf einmal

Es gibt einen neuen Shift-Code für Borderlands 4.

Es ist Mittwoch und das heißt: Zeit für einen neuen Borderlands 4-Shift-Code! Wie in den letzten Wochen gewährt euch der von Randy Pitchford frisch veröffentlichte Code gleich drei goldene Schlüssel auf einmal. Abermals habt ihr eine Woche Zeit, um ihn einzulösen.

Neuer Borderlands 4-Shift-Code vom 03. Dezember 2025

T9F33-TXW9J-5RTT5-3JTJJ-RR6R6

Was bringt der Code? Drei goldene Schlüssel für seltenes Loot auf einen Schlag.

Wie lange ist der Code gültig? Wie zuletzt eine ganze Woche lang, also bis Dienstag, dem 09. Dezember 2025. In der Nacht von Dienstag (09.12.) bis Mittwoch (10.12.) wird voraussichtlich dann ein neuer Shift-Code vom Gearbox-Boss Randy Pitchford veröffentlicht. Alle Infos dazu findet ihr dann natürlich wie immer auf GamePro.de.

Eine Übersicht über alle aktiven Borderlands 4-Shift-Codes findet ihr übrigens im unten verlinkten GamePro-Artikel, den wir fortlaufend für euch updaten, sodass ihr keinen Key für den Looter-Shooter verpasst:

Shiftcodes in Borderlands 4 einlösen - So funktioniert's

Zum Einlösen von Shiftcodes benötigt ihr zwingend ein Shift-Konto, das ihr euch über die offizielle Webseite anlegen könnt. Meldet euch hier per E-Mail oder direkt mit eurem Plattform-Account (Steam, PlayStation, Xbox, etc.) an.

Anschließend verbindet ihr über "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr spielt, mit eurem Shift-Konto. Jetzt könnt ihr Codes auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen einlösen:

Über die Webseite: Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist!

Direkt im Spiel: Im Hauptmenü findet ihr den "Shift"-Tab und könnt hier ebenfalls zum Belohnungen-Menü navigieren und den Code einlösen.

