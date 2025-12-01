Der PlayStation Adventskalender 2025 ist down! Alle Infos zum Server-Fehler, alle aktuellen Codes und mehr im Live-Ticker

Der PS Adventskalender sollte heute starten, jedoch gibt es gerade noch einige Probleme damit.

Es ist der 1. Dezember und somit starten viele Firmen wieder ihre Adventskalender. So hatte es auch Sony geplant und wieder den digitalen PlayStation-Adventskalender rausgehauen. Aber seit Release ist die Seite kaputt und kann nicht erreicht werden. Wir verfolgen für euch das Geschehen in unserem Live-Ticker.

Der PlayStation Adventskalender 2025 funktioniert nicht

13:04 Uhr Es scheint sich so langsam was zu tun. Nach einer längeren Ladezeit hab ich zumindest eine Seite auf der sich vier blaue Punkte drehen. Aber hier lädt sich die Seite dann wieder komplett zu Tode und es geht nicht weiter: Auch wenn es nicht weiter geht, es passiert zumindest ein bisschen was auf der Adventskalender-Seite. 12:59 Uhr Offiziell hat sich PlayStation noch nicht zu den Problemen mit dem Adventskalender geäußert. Wir haben bei Sony nach einem Statement gebeten und werden bei einer Antwort euch hier davon berichten. 12:31 Uhr Seit mehreren Stunden bereits ist es nicht möglich, die Adventskalender-Seite zu öffnen. Aktuell lädt sich die Seite nur unendlich zu Tode oder ihr bekommt einen 504-Server Gateway Timeout-Error. Wir halten das weiter im Blick und geben euch hier in Kürze noch mehr Infos zum Adventskalender an sich.

