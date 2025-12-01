Live

Der PlayStation Adventskalender 2025 ist down! Alle Infos zum Server-Fehler, alle aktuellen Codes und mehr im Live-Ticker

Heute sollte eigentlich der große PlayStation Adventskalender 2025 starten. Jedoch ist der Ansturm so groß, dass die Seite eingebrochen ist. Wir halten den aktuellen Stand für euch im Blick.

Sebastian Zeitz
01.12.2025 | 13:04 Uhr

Der PS Adventskalender sollte heute starten, jedoch gibt es gerade noch einige Probleme damit. Der PS Adventskalender sollte heute starten, jedoch gibt es gerade noch einige Probleme damit.

Es ist der 1. Dezember und somit starten viele Firmen wieder ihre Adventskalender. So hatte es auch Sony geplant und wieder den digitalen PlayStation-Adventskalender rausgehauen. Aber seit Release ist die Seite kaputt und kann nicht erreicht werden. Wir verfolgen für euch das Geschehen in unserem Live-Ticker.

Der PlayStation Adventskalender 2025 funktioniert nicht

Montag, 01.12.2025

13:04 Uhr

Es scheint sich so langsam was zu tun. Nach einer längeren Ladezeit hab ich zumindest eine Seite auf der sich vier blaue Punkte drehen. Aber hier lädt sich die Seite dann wieder komplett zu Tode und es geht nicht weiter:

Auch wenn es nicht weiter geht, es passiert zumindest ein bisschen was auf der Adventskalender-Seite. Auch wenn es nicht weiter geht, es passiert zumindest ein bisschen was auf der Adventskalender-Seite.

12:59 Uhr

Offiziell hat sich PlayStation noch nicht zu den Problemen mit dem Adventskalender geäußert. Wir haben bei Sony nach einem Statement gebeten und werden bei einer Antwort euch hier davon berichten.

12:31 Uhr

Seit mehreren Stunden bereits ist es nicht möglich, die Adventskalender-Seite zu öffnen. Aktuell lädt sich die Seite nur unendlich zu Tode oder ihr bekommt einen 504-Server Gateway Timeout-Error. Wir halten das weiter im Blick und geben euch hier in Kürze noch mehr Infos zum Adventskalender an sich.

Beim Warten auf den Adventskalender könnt ihr euch hier einen Talk unserer GameStar-Kollegen anschauen, die über das originale Star Wars: Battlefront 2 fachsimpeln:

Video starten 57:13 Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko

Werdet ihr an dem Adventskalender dieses Jahr teilnehmen und wartet schon sehnsüchtig darauf, dass die Serverprobleme vorbei sind?

