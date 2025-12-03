Metroid Prime 4 auf Metacritic: Der mit Abstand schlechteste Teil der Reihe

Die ersten Tests zum neuen Nintendo-Exklusivspiel sind da und hinterlassen ein ungewohnt gemischtes Bild für die Reihe.

Dennis Müller
03.12.2025 | 08:04 Uhr

So schneidet Metroid Prime 4 in ersten Tests ab.

Bevor Metroid Prime 4: Beyond am Donnerstag erscheint, sind bereits erste Tests zu Samus neuem Abenteuer für Nintendo Switch 1 und 2 erschienen – und die zeigen ein recht gemischtes Bild.

So schneidet Metroid Prime 4 auf Metacritic und Opencritic ab

  • Auf Metacritic gibt's bislang aus 55 Kritiken insgesamt 80 Punkte
  • Auf Opencritic geht's leicht rauf auf 83 Punkte. Inbegriffen sind jedoch lediglich 33 Tests
MagazinWertung
GameStar73
IGN80
GIGA 77
4P80
Games.ch 85
VGC60
Game Informer88
Eurogamer 60
Wccftech85
Destructoid75

Im direkten Vergleich mit der Metroid Prime-Trilogie geht's für Beyond wertungstechnisch deutlich nach unten. Während der Start der Serie auf dem GameCube unglaubliche 97 Punkte einheimsen konnte, ging es für die Nachfolger auf 92 (Metroid Prime 2: Echoes) und 90 (Metroid Prime 3: Corruption) runter.

Video starten 7:31 Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Gründe für die ungewöhnlich niedrige Wertung

Während viele Tests den Kern von Metroid Prime 4, also das reine Schießen und Rätseln, durchaus loben und auch die Atmosphäre auf der Switch 2 allerhand Pluspunkte einheimst, werden vor allem die neuen Design-Entscheidungen teilweise stark kritisiert.

So kritisiert unter anderem GameStar-Tester Sören die "seelenlose Open World" und auch, dass NPCs durch die Weitergabe von Hinweisen das Metroidvania-Gefühl ruinieren. Sein Fazit lautet daher "Ein stimmungsvolles Sci-Fi-Abenteuer, das massiv unter fragwürdigen Design-Entscheidungen leidet.". Hier könnt ihr euch Sörens Test in Gänze durchlesen:

Mehr zum Thema
Metroid Prime 4 ist weit entfernt von dem, was ich mir von der Reihe nach 18 Jahren Warten erhofft habe
von Sören Diedrich
Metroid Prime 4 ist weit entfernt von dem, was ich mir von der Reihe nach 18 Jahren Warten erhofft habe

Gewertet wurde ausschließlich die Switch 2-Version

An der Stelle sei angemerkt, dass zum Fall des Review-Embargos keine Eindrücke aus der Switch 1-Version veröffentlicht werden durften. Diese stehen bis zum Release auf Geheiß von Nintendo weiter unter Verschluss.

Auch wir dürfen euch erst am morgigen Donnerstag verraten, wie es um die Switch 1-Version steht.

So wertet GamePro

Wir konnten Metroid Prime 4 ebenfalls vorab durchspielen und haben den Abspann mit äußerst gemischten Gefühlen erlebt. Zwar macht die Switch 2-Version einen technischen sauberen Eindruck und das Kern-Gameplay weiterhin Spaß – mit dem Wüstenareal und einigen neuen Design-Entscheidungen hat sich Entwickler Retro Studios jedoch keinen Gefallen getan.

Hier geht's zum ausführlichen Test:

Metroid Prime 4 im TesT
Sorry, Samus… diese Enttäuschung hast du nicht verdient
von Dennis Müller
Sorry, Samus… diese Enttäuschung hast du nicht verdient

Metroid Prime 4 erscheint am 04. Dezember für beide Nintendo-Konsolen. Während im eShop für die Switch 1-Version 60 Euro fällig werden, geht's für die Switch 2-Version noch einen Zehner rauf.

Habt ihr mit einem solchen Metacritic-Score vorab gerechnet oder seid ihr doch etwas überrascht?

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond

Genre: Action

Release: 04.12.2025 (Switch, Switch 2)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
