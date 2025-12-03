Metroid Prime 4 auf Metacritic: Der mit Abstand schlechteste Teil der Reihe

Bevor Metroid Prime 4: Beyond am Donnerstag erscheint, sind bereits erste Tests zu Samus neuem Abenteuer für Nintendo Switch 1 und 2 erschienen – und die zeigen ein recht gemischtes Bild.
So schneidet Metroid Prime 4 auf Metacritic und Opencritic ab
- Auf Metacritic gibt's bislang aus 55 Kritiken insgesamt 80 Punkte
- Auf Opencritic geht's leicht rauf auf 83 Punkte. Inbegriffen sind jedoch lediglich 33 Tests
|Magazin
|Wertung
|GameStar
|73
|IGN
|80
|GIGA
|77
|4P
|80
|Games.ch
|85
|VGC
|60
|Game Informer
|88
|Eurogamer
|60
|Wccftech
|85
|Destructoid
|75
Im direkten Vergleich mit der Metroid Prime-Trilogie geht's für Beyond wertungstechnisch deutlich nach unten. Während der Start der Serie auf dem GameCube unglaubliche 97 Punkte einheimsen konnte, ging es für die Nachfolger auf 92 (Metroid Prime 2: Echoes) und 90 (Metroid Prime 3: Corruption) runter.
Gründe für die ungewöhnlich niedrige Wertung
Während viele Tests den Kern von Metroid Prime 4, also das reine Schießen und Rätseln, durchaus loben und auch die Atmosphäre auf der Switch 2 allerhand Pluspunkte einheimst, werden vor allem die neuen Design-Entscheidungen teilweise stark kritisiert.
So kritisiert unter anderem GameStar-Tester Sören die "seelenlose Open World" und auch, dass NPCs durch die Weitergabe von Hinweisen das Metroidvania-Gefühl ruinieren. Sein Fazit lautet daher "Ein stimmungsvolles Sci-Fi-Abenteuer, das massiv unter fragwürdigen Design-Entscheidungen leidet.". Hier könnt ihr euch Sörens Test in Gänze durchlesen:
Gewertet wurde ausschließlich die Switch 2-Version
An der Stelle sei angemerkt, dass zum Fall des Review-Embargos keine Eindrücke aus der Switch 1-Version veröffentlicht werden durften. Diese stehen bis zum Release auf Geheiß von Nintendo weiter unter Verschluss.
Auch wir dürfen euch erst am morgigen Donnerstag verraten, wie es um die Switch 1-Version steht.
So wertet GamePro
Wir konnten Metroid Prime 4 ebenfalls vorab durchspielen und haben den Abspann mit äußerst gemischten Gefühlen erlebt. Zwar macht die Switch 2-Version einen technischen sauberen Eindruck und das Kern-Gameplay weiterhin Spaß – mit dem Wüstenareal und einigen neuen Design-Entscheidungen hat sich Entwickler Retro Studios jedoch keinen Gefallen getan.
Hier geht's zum ausführlichen Test:
Metroid Prime 4 erscheint am 04. Dezember für beide Nintendo-Konsolen. Während im eShop für die Switch 1-Version 60 Euro fällig werden, geht's für die Switch 2-Version noch einen Zehner rauf.
