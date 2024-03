Neues Mario Kart für 2025 angekündigt, doch die Enthüllung wirft viele Fragen auf

2025 erscheint ein neues Mario Kart in Kooperation mit LEGO.

Einen wunderschönen Mar10 Day, ihr Lieben! Pünktlich zum Ehrentag unseres liebsten Videospiel-Klempners haben wir eine sehr interessante Neuigkeit für euch, die allerdings auch einige Fragen aufwirft.

Um was geht's: Nintendo hat jüngst in einem ersten Teaser ein neues Mario Kart angekündigt, das bereits 2025 erscheinen soll und in Kooperation mit LEGO entsteht.

Alle Infos zum neuen Mario Kart

Die Ankündigung erfolgte in einem gut achtminütigen Video, in dem primär drei weitere LEGO Mario-Sets enthüllt wurden – mehr dazu weiter unten.

Ab Minute 7:55 kommt es jedoch zur versprochenen "großen Enthüllung" und ein kurzer Teaser für LEGO Mario Kart wird gezeigt, den ihr euch hier anschauen könnt:

Im Teaser heißt es "Ready, Set, Build! Racing in 2025" und mehr als die leuchtende Silhouette eines Karts aus der beliebten Nintendo-Reihe ist nicht zu sehen.

Drei mögliche Szenarien für LEGO Mario Kart

Die Ankündigung wirft natürlich zig Fragen auf und gibt uns großen Raum für Spekulationen. Nachfolgend führen wir euch drei Szenarien auf, was euch 2025 erwarten könnte.

Ein neues Mario Kart-Videospiel erscheint, das ähnlich LEGO 2K Drive auf einen umfassenden Editor setzt und euch anschließend in guter alter Mario Kart-Manier über Strecken brettern lässt – eben nur mit Fahrzeugen aus Klemmbausteinen.

Ein neues Mario Kart-Set aus LEGO erscheint, mit dem wir eines der beliebten Fahrzeuge – wahrscheinlich das angedeutete Kart von Mario – nachbauen können.

Ein Mario Kart Live-Ableger in Kooperation mit LEGO erscheint, in dem wir ein echtes, funkgesteuertes Mario Kart aus Klemmbausteinen nachbauen und damit anschließend auf zuvor gelegten Strecken durch unsere Wohnung brettern.

Weitere aktuelle News zu Super Mario:

Dürften wir wählen, wir würden uns sofort für ein LEGO 2K Drive-ähnliches Spiel entscheiden, das uns bereits im Vorjahr richtig gut gefallen hat – zum GamePro-Test des Funracers samt Open World.

Schreibt uns aber gerne einmal in die Kommentare, welches Szenario ihr euch wünscht und welches ihr am wahrscheinlichsten haltet.

Drei neue LEGO Mario-Sets angekündigt

Wie bereits erwähnt, wurden zur Feier des Mar10 Day zudem drei neue LEGO Mario-Sets enthüllt, die am 01. August 2024 erscheinen sollen. Darunter The Bowser Express Train (#71437), King Boo's Haunted Mansion (#71436) und Battle with Roy at Peach's Castle (#71435).

Zur genauen Anzahl der Steine pro Set und dem Preis liegen uns aktuell noch keine Informationen vor. Sobald wir mehr wissen, geben wir euch Bescheid.