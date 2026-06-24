LEGO-Fan bastelt Millennium Falken aus einem Mittelalterset mit nur 22 Teilen und man kann das Raumschiff tatsächlich erkennen

Das Raumschiff ist tatsächlich zu erkennen. (Bild: hdk1124 auf Reddit)

Eigentlich dachten wir, wir hätten die abgedrehteste Version des Millennium Falken aus Star Wars aus LEGO schon gesehen, als ein kreativer Fan unter anderem einen Pferdekopf verwendet hat. Ein neues Modell sägt jetzt aber gewaltig an diesem fragwürdigen Thron.

Mittelalter-Raumschiff aus 22 Teilen

Der Millennium Falke ist nicht nur selbst eines der beliebtesten Modelle von LEGO, unter Fans gilt er auch als eine der beliebtesten Vorlagen für MOCs, also selbstgebaute Designs. Extrem viele Sets wurden so schon in das ikonische Star-Wars-Raumschiff verwandelt.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Auch der Reddit-User "hdk1124" hat sich an einem solchen Eigenbau versucht und dabei ein ganz besonders kleines und eigentlich unpassendes Set genutzt. Es handelt sich dabei um das Set "LEGO Kingdoms 7953 - Gaukler".

Dieses 2010 erschienene Mittelalter-Set besteht im Grunde nur aus der namensgebenden Gaukler-Minifigur und einem kleinen Podest. Das Miniset ist eine hübsche Ergänzung für eine Ritterburg oder einen Marktplatz, mit nur 22 Teilen aber wirklich sehr klein.

Dennoch ist es dem kreativen LEGO-Fan gelungen, einen tatsächlich erkennbaren Millennium Falken daraus zu basteln. Die Minifigur wurde dabei direkt in das bunte Modell integriert, was natürlich ziemlich lustig aussieht:

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In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für das gelungene Design. Bemängelt wird allerdings, dass ausgerechnet die Gaukler-Mütze keinen Platz gefunden hat. Mehrere User geben Vorschläge, wie das Modell umgebaut werden könnte, um die bunte Kopfbedeckung doch noch zu integrieren.

Abseits davon gibt es viele User, die sich gerne an das Set und die Kingdoms-Serie von LEGO erinnern. Neben kleinen Modellen wie dem Gaukler gab es damals auch große Ritterburgen und Türme. Besonders das bunte Design sticht im Vergleich zu neueren, "realistischeren" Sets ins Auge.

Einer der berühmtesten Millennium-Falken-Nachbauer, der User "Minute_Food_2881", hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, weil er ausgerechnet den großen Millennium Falken in ein riesiges Raumschiff aus Warhammer 40.000 verwandelt hat:

In Zukunft werden wir wohl noch viele MOCs sehen, die sich das Raumschiff von Han Solo zum Vorbild nehmen. Viel kleiner als die Mittelalter-Version wird es dabei aber wohl kaum noch werden. Aber wir lassen uns natürlich gerne überraschen.

Was haltet ihr davon? Habt ihr euch auch schon einmal an einem Millennium Falken versucht?