"May the Horse be with you" – Kreativer LEGO-Bastler nimmt sich das 3-in-1-Pferde-Set und bastelt daraus ein Star Wars-Raumschiff

Ist es ein Raumschiff? Ist es ein Pferd? Oh, falsches Film-Universum (Bild: Shot-Chapter-8794 auf Reddit).

LEGO-Sets in einen Millennium Falken aus Star Wars zu verwandeln, ist ein nischiges Hobby vieler LEGO-Fans. Ein kreativer Fan hat nun ein Pferdeset dafür verwendet und damit die Messlatte extrem hoch gelegt.

Der Millennium Falke unserer Albträume

Wir haben schon so einige abgedrehte LEGO-Kreationen rund um das ikonische Star Wars-Raumschiff gesehen. So gab es etwa einen Falken im Piraten-Look, einen ganz bunten und einen, der dauerhaft Teil eines Tisches ist. Das ist aber alles nichts gegen dieses "Schmuckstück".

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Vor wenigen Tagen hat der Reddit-User "Shot-Chapter-8794" seine Kreation in einem Post vorgestellt und damit die "LEGO Millennium Falken"-Welt in ein Vorher und ein Nachher geteilt. Für sein Projekt hat er nämlich das Creator 3-in-1-Set genutzt, aus dem man eigentlich ein Pferd bauen soll.

Es ist ihm dabei nicht nur gelungen, die Form des Raumschiffs ziemlich perfekt nachzubilden, merkwürdigerweise ist sogar auch noch zu erkennen, dass es sich ursprünglich mal um ein Pferd gehandelt hat.

Zwei Beine mit Hufen ragen vorne heraus, das Raumschiff hat einen Schweif und sogar der komplette Pferdekopf hat einen Platz gefunden. Gebaut hat er das Modell natürlich für den Star Wars-Tag am 4. Mai. Er schreibt nicht umsonst "May the Horse be with you".

Den Post mit den Bildern findet ihr hier:

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In den Kommentaren wird angemerkt, dass der Pferdekopf eigentlich da hingehört hätte, wo beim Millennium Falken das Cockpit ist, aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Abseits davon sind die Reaktionen ziemlich positiv und mit Humor gespickt. Ein User schreibt etwa:

"Oh wow! Ich hasse es! 5 Sterne!"

Ein anderer ergänzt:

"Danke! Ich brauchte gerade neuen Stoff für Albträume. Spaß beiseite, sehr kreativ."

Mehrere User merken zudem an, dass das Raumschiff merkwürdigerweise stark an einen Truthahn erinnert und auch wir können uns diesem Eindruck nicht entziehen. Immerhin wissen wir nun, was dabei herauskommt, wenn man ein Pferd mit einem Raumschiff kreuzt.

Wie gefällt euch das absurde Modell?