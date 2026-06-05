LEGO kündigt bisher größtes Set an – hat 12.060 Teile und kostet trotzdem viel weniger als der Todesstern

LEGO hat das bislang größte Set enthüllt.

Es gibt einen neuen Giganten im LEGO-Universum: Mit dem LEGO Architecture Sagrada Família-Set hat das dänische Unternehmen das bislang umfangreichste Klemmbaustein-Set angekündigt. Bereits im März war die Bausteinchen-Variante der Antoni Gaudí-Kirche in Barcelona geleakt worden, nun ist sie real. Wie gewohnt müsst ihr tief in die Tasche greifen, zu den teuersten Sets da draußen gehört die Plastik-Sagrada aber trotzdem nicht.

Alle wichtigen Infos zur LEGO Sagrada Familia: Preis, Release, Teile und mehr

Preis: 749,99 Euro

749,99 Euro Release: 01. November 2026

01. November 2026 Preorder-Start seit: 04. Juni 2026

04. Juni 2026 Anzahl der Teile: 12.060

12.060 Produktnummer: #21065

Alter: 18+

Abmessungen: über 62 cm hoch, 47 cm breit, 39 cm tief

Minifiguren: nein

Die LEGO Sagrada Familia umfasst zwar viele Teile, ist aber günstiger als beispielsweise der neue LEGO Star Wars-Todesstern.

Günstiger als der Todesstern: 750 Euro schüttelt man zwar mal nicht eben so aus dem Ärmel, dennoch fällt die Sagrada Familia günstiger aus als der LEGO Star Wars-Todesstern (#75419), der im Oktober 2025 zu einem sagenhaften Preis von 999 Euro auf den Markt kam. Der neueste Planetenpulverisierer fällt mit etwas mal als 9000 Teilen deutlich kleiner aus.

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Autoplay

Das sind die bislang größten LEGO-Sets aller Zeiten

Mit über 12 Teilen ist die Sagrada Família das bislang größte LEGO-Set, gefolgt von der World Map, dem Ultimate Battle for Chima-Set, das allerdings nur im Zuge eines Gewinnspiels erhältlich war, sowie dem Eiffelturm.

Sagrada Família (#21065) mit 12.060 Teilen World Map (#31203) mit 11.695 Teilen The Ultimate Battle for Chima mit 10.004 Teilen (nur Gewinnspiel, stand nie zum Verkauf) Eiffel-Turm (#10307) mit 10.001 Teilen Titanic (#10294) mit 9.090 Teilen Kolosseum (#10276) mit 9.036 Teilen LEGO Star Wars Todesstern (#75419) mit 9.023 Teilen

Mit dem "Icons #11377 Der Herr der Ringe: Minas Tirith"-Set ist seit gestern übrigens ein weiteres umfangreiches Set im Handel verfügbar. Minaas Tirith umfasst 8.278 Teile und ist zu einem Preis von 649,99 Euro verfügbar.

Und an dieser Stell seid mal wieder ihr gefragt: Was sagt ihr zum neuen Set? Werdet ihr es euch holen?