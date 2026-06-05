LEGO kündigt bisher größtes Set an – hat 12.060 Teile und kostet trotzdem viel weniger als der Todesstern

Mit dem LEGO Architecture Sagrada Familia-Set ist das bislang umfangreichste LEGO-Set aller Zeiten offiziell. So teuer ist der ganze Spaß.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
05.06.2026 | 07:37 Uhr

LEGO hat das bislang größte Set enthüllt. LEGO hat das bislang größte Set enthüllt.

Es gibt einen neuen Giganten im LEGO-Universum: Mit dem LEGO Architecture Sagrada Família-Set hat das dänische Unternehmen das bislang umfangreichste Klemmbaustein-Set angekündigt. Bereits im März war die Bausteinchen-Variante der Antoni Gaudí-Kirche in Barcelona geleakt worden, nun ist sie real. Wie gewohnt müsst ihr tief in die Tasche greifen, zu den teuersten Sets da draußen gehört die Plastik-Sagrada aber trotzdem nicht.

Alle wichtigen Infos zur LEGO Sagrada Familia: Preis, Release, Teile und mehr

  • Preis: 749,99 Euro
  • Release: 01. November 2026
  • Preorder-Start seit: 04. Juni 2026
  • Anzahl der Teile: 12.060
  • Produktnummer: #21065
  • Alter: 18+
  • Abmessungen: über 62 cm hoch, 47 cm breit, 39 cm tief
  • Minifiguren: nein

Die LEGO Sagrada Familia umfasst zwar viele Teile, ist aber günstiger als beispielsweise der neue LEGO Star Wars-Todesstern. Die LEGO Sagrada Familia umfasst zwar viele Teile, ist aber günstiger als beispielsweise der neue LEGO Star Wars-Todesstern.

Günstiger als der Todesstern: 750 Euro schüttelt man zwar mal nicht eben so aus dem Ärmel, dennoch fällt die Sagrada Familia günstiger aus als der LEGO Star Wars-Todesstern (#75419), der im Oktober 2025 zu einem sagenhaften Preis von 999 Euro auf den Markt kam. Der neueste Planetenpulverisierer fällt mit etwas mal als 9000 Teilen deutlich kleiner aus.

Video starten 0:19 Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection

Das sind die bislang größten LEGO-Sets aller Zeiten

Mit über 12 Teilen ist die Sagrada Família das bislang größte LEGO-Set, gefolgt von der World Map, dem Ultimate Battle for Chima-Set, das allerdings nur im Zuge eines Gewinnspiels erhältlich war, sowie dem Eiffelturm.

  1. Sagrada Família (#21065) mit 12.060 Teilen
  2. World Map (#31203) mit 11.695 Teilen
  3. The Ultimate Battle for Chima mit 10.004 Teilen (nur Gewinnspiel, stand nie zum Verkauf)
  4. Eiffel-Turm (#10307) mit 10.001 Teilen
  5. Titanic (#10294) mit 9.090 Teilen
  6. Kolosseum (#10276) mit 9.036 Teilen
  7. LEGO Star Wars Todesstern (#75419) mit 9.023 Teilen
Mehr zum Thema
LEGO Herr der Ringe Minas Tirith 2026 - Release, Preis und wie viele Teile im neuen XXL-Set stecken
von Jonas Herrmann
LEGO Herr der Ringe Minas Tirith 2026 - Release, Preis und wie viele Teile im neuen XXL-Set stecken

Mit dem "Icons #11377 Der Herr der Ringe: Minas Tirith"-Set ist seit gestern übrigens ein weiteres umfangreiches Set im Handel verfügbar. Minaas Tirith umfasst 8.278 Teile und ist zu einem Preis von 649,99 Euro verfügbar.

Und an dieser Stell seid mal wieder ihr gefragt: Was sagt ihr zum neuen Set? Werdet ihr es euch holen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO kündigt bisher größtes Set an – hat 12.060 Teile und kostet trotzdem viel weniger als der Todesstern

vor 18 Minuten

LEGO kündigt bisher größtes Set an – hat 12.060 Teile und kostet trotzdem viel weniger als der Todesstern
Glückspilz kauft gebrauchtes CoD, findet darin Code und löst ihn auf seiner PlayStation ein - obwohl er angeblich seit 2017 abgelaufen ist   1  

vor 40 Minuten

Glückspilz kauft gebrauchtes CoD, findet darin Code und löst ihn auf seiner PlayStation ein - obwohl er angeblich seit 2017 abgelaufen ist
God of War Laufey bringt nach 13 Jahren unverzichtbaren Kampf-Move zurück und lässt Kratos damit umso älter aussehen

vor einer Stunde

God of War Laufey bringt nach 13 Jahren unverzichtbaren Kampf-Move zurück und lässt Kratos damit umso älter aussehen
Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum Shattered-Event und Season 3-Start im Ticker

vor einer Stunde

Fortnite Live-Event: Uhrzeit, Belohnungen und mehr zum 'Shattered'-Event und Season 3-Start im Ticker
mehr anzeigen