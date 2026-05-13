LEGO Herr der Ringe Minas Tirith 2026 - Release, Preis und wie viele Teile im neuen XXL-Set stecken

Der Herr der Ringe-Fans kommen bei LEGO in den letzten Jahren voll auf ihre Kosten. Nach dem großen und wunderschönen Bruchtal-Set sowie dem düsteren Barad-dûr wurde jetzt mit Minas Tirith ein weiteres XXL-Modell angekündigt.
LEGO Minas Tirith: Alle Infos zum Set
Neben Helms Klamm gehörte die "weiße Stadt" Minas Tirith wohl zu den meistgewünschten Vorlagen für LEGO-Sets unter Mittelerde-Fans. Die Hauptstadt Gondors ist Schauplatz einer epischen Schlacht und durch ihre ringförmige Architektur mit dem hervorstechenden Plateau ikonisch.
LEGO hat das neue Set "Icons #11377 Der Herr der Ringe: Minas Tirith" im Onlineshop mit zahlreichen Bildern und einigen Details enthüllt.
Das sind die wichtigsten Eckdaten:
- Releasetermin: 4. Juni 2026
- Teile: 8.278
- Minifiguren: 10
- Preis: 649,99 Euro
Wenig überraschend wird Minas Tirith damit das bisher größte und teuerste Mittelerde-Set von LEGO. Bruchtal besteht aus 6.167 Teilen und kostet 499,99 Euro. Bei Barad-dûr sind es 5.471 Teile zum Preis von 459,99 Euro.
Welche Minifiguren sind enthalten?
Minifiguren dürfen natürlich nicht fehlen, um epische Momente aus den Filmen und Büchern passend in Szene zu setzen. Enthalten sind
- Gandalf der Weiße
- Faramir
- Denethor
- Peregrin Tuk
- Aragorn als König Elessar
- Arwen
- 4 Soldaten Gondors
Dazu kommt das Pferd Schattenfell. Schade ist hingegen, dass etwa Legolas und Gimli fehlen, die im Bruchtal-Set enthalten sind. Ein paar fiese Orks wären sicher auch nett gewesen. Die können sich immerhin LEGO Insiders sichern.
Gibt es eine Gratiszugabe?
Ja. Wer Mitglied bei LEGO Insiders ist, darf das Set nicht nur vor allen anderen am 1. Juni 2026 bestellen, sondern bekommt bis zum 7. Juni auch das Miniset "LEGO Icons Der Herr der Ringe: Grond" umsonst dazu. Es besteht aus dem ikonischen Rammbock und zwei Ork-Minifiguren.
Wie gefällt euch das neue Mittelerde-Set von LEGO? Werdet ihr euch das Modell holen?
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