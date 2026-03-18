Leak: Das bislang größte LEGO-Set aller Zeiten ist im Anmarsch, mit 12.060 Teilen

Kommt die Sagrada Familia als LEGO-Set?

"Chief Wiggum", ein bekannter Leaker aus der gut vernetzten Brick Trap-Community, hat wieder zugeschlagen: Ihm zufolge erwartet uns schon diesen Sommer das bislang größte LEGO-Set aller Zeiten. Die "LEGO Architecture 21065 Sagrada Família", die aus sage und schreibe 12.060 Bausteinen bestehen soll.

LEGO Architecture 21065 Sagrada Família kommt wohl im Juli

Release und Preis: Erscheinen soll das Megaset dem Leaker zufolge am 01. Juli 2026 und preislich bei 599,99 bzw. 600 US-Dollar liegen. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

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Wie oben bereits erwähnt, schnappt sich die Bausteinchen-Kirche mit 12.060 Teilen den ersten Platz auf der Rangliste der größten LEGO-Sets überhaupt, übertrumpft also sogar die LEGO World Map (#31203) sowie den LEGO Eiffel-Turm (#10307).

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Das sind die bislang größten LEGO-Sets

Leak: Sagrada Família (#21065) mit 12.060 Teilen World Map (#31203) mit 11.695 Teilen The Ultimate Battle for Chima mit 10.004 Teilen (nur Gewinnspiel, stand nie zum Verkauf) Eiffel-Turm (#10307) mit 10.001 Teilen Titanic (#10294) mit 9.090 Teilen Kolosseum (#10276) mit 9.036 Teilen LEGO Star Wars Todesstern (#75419) mit 9.023 Teilen

Hinweis: Wir stufen den Leak von Brick Trap bzw. Chief Wiggum als sehr verlässlich ein, da es sich hier um eine gut vernetzte LEGO-Community handelt. Genießt die Angaben aber natürlich dennoch mit Vorsicht. Denn offiziell bestätigt ist die LEGO-Sagrada Família nicht. Sollte das Set wirklich am 01. Juli erscheinen, dürfte es bis zur Ankündigung aber nicht mehr lange dauern.

Und zum Schluss ein Fakt zum Angeben auf der nächsten Hausparty: Die originale Sagrada Família in Barcelona ist übrigens 172 Meter hoch. Wieder was gelernt!

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Würdet ihr euch ein derartig großes LEGO-Set kaufen und zusammenbauen?