Leak: Das bislang größte LEGO-Set aller Zeiten ist im Anmarsch, mit 12.060 Teilen

Die Sagrada Familia aus Barcelona bekommt angeblich ein eigenes LEGO-Set mit über 12.000 Teilen

Linda Sprenger
18.03.2026 | 08:46 Uhr

Kommt die Sagrada Familia als LEGO-Set? Kommt die Sagrada Familia als LEGO-Set?

"Chief Wiggum", ein bekannter Leaker aus der gut vernetzten Brick Trap-Community, hat wieder zugeschlagen: Ihm zufolge erwartet uns schon diesen Sommer das bislang größte LEGO-Set aller Zeiten. Die "LEGO Architecture 21065 Sagrada Família", die aus sage und schreibe 12.060 Bausteinen bestehen soll.

LEGO Architecture 21065 Sagrada Família kommt wohl im Juli

Release und Preis: Erscheinen soll das Megaset dem Leaker zufolge am 01. Juli 2026 und preislich bei 599,99 bzw. 600 US-Dollar liegen. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Video starten 1:00 Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

Wie oben bereits erwähnt, schnappt sich die Bausteinchen-Kirche mit 12.060 Teilen den ersten Platz auf der Rangliste der größten LEGO-Sets überhaupt, übertrumpft also sogar die LEGO World Map (#31203) sowie den LEGO Eiffel-Turm (#10307).

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das sind die bislang größten LEGO-Sets

  1. Leak: Sagrada Família (#21065) mit 12.060 Teilen
  2. World Map (#31203) mit 11.695 Teilen
  3. The Ultimate Battle for Chima mit 10.004 Teilen (nur Gewinnspiel, stand nie zum Verkauf)
  4. Eiffel-Turm (#10307) mit 10.001 Teilen
  5. Titanic (#10294) mit 9.090 Teilen
  6. Kolosseum (#10276) mit 9.036 Teilen
  7. LEGO Star Wars Todesstern (#75419) mit 9.023 Teilen
Jellycat: 20 exklusive Plüschtiere ab heute in der neuen Space Kollektion - Alle Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker
von Samara Summer
LEGO-Fan findet altes Harry Potter-Set und entdeckt in der Anleitung eine blutige Zahl auf Seite 33, aber niemand weiß warum
von Jonas Herrmann

Hinweis: Wir stufen den Leak von Brick Trap bzw. Chief Wiggum als sehr verlässlich ein, da es sich hier um eine gut vernetzte LEGO-Community handelt. Genießt die Angaben aber natürlich dennoch mit Vorsicht. Denn offiziell bestätigt ist die LEGO-Sagrada Família nicht. Sollte das Set wirklich am 01. Juli erscheinen, dürfte es bis zur Ankündigung aber nicht mehr lange dauern.

Und zum Schluss ein Fakt zum Angeben auf der nächsten Hausparty: Die originale Sagrada Família in Barcelona ist übrigens 172 Meter hoch. Wieder was gelernt!

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Würdet ihr euch ein derartig großes LEGO-Set kaufen und zusammenbauen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Pokopia Update 1.0.2 jetzt live und das ändert sich - alle Patchnotes im Überblick

vor 13 Minuten

Pokémon Pokopia Update 1.0.2 jetzt live und das ändert sich - alle Patchnotes im Überblick
Leak: Das bislang größte LEGO-Set aller Zeiten ist im Anmarsch, mit 12.060 Teilen

vor 39 Minuten

Leak: Das bislang größte LEGO-Set aller Zeiten ist im Anmarsch, mit 12.060 Teilen
Jellycat: 20 exklusive Plüschtiere ab heute in der neuen Space Kollektion - Alle Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker

vor einer Stunde

Jellycat: 20 exklusive Plüschtiere ab heute in der neuen Space Kollektion - Alle Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker
One Piece Staffel 2: Eiichiro Oda griff persönlich ins Chopper-Design ein, weil er mehr als nur Hollywood-Niedlichkeit wollte

vor 3 Stunden

One Piece Staffel 2: Eiichiro Oda griff persönlich ins Chopper-Design ein, weil er "mehr als nur Hollywood-Niedlichkeit" wollte
mehr anzeigen