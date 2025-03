LEGO-Fan findet extrem seltenes Set im Second Hand-Shop, zu dem es bisher noch nicht einmal Bilder gab

Eine LEGO-Kiste aus dem Jahr 1960. Der Fund bei einem Gebrauchtwarenhändler dürfte wertvoller sein, als der gezahlte Preis. Bildquelle: Reddit, Binary_Lover

Holzkiste mit LEGO-Logo, Schiebedeckel und einigen Fächern mit – wenig überraschend – Klemmbausteinen drin – mehr ist zumindest auf den ersten Blick an diesem Fund nicht dran. Doch was Binary_Lover hier auf Reddit gepostet hat, gehört zu einer elitären Riege an LEGO-Sets: Sie sind so alt und selten, dass es davon nicht mal Bilder in Datenbanken gibt.

Wir erklären euch, was es damit auf sich hat und weshalb einige auf Reddit sagen:

"Das gehört in ein Museum"

Rares LEGO-Set aus dem Jahr 1960

Binary_Lover erzählt in seinem Post, er habe die Holzbox mit LEGO-Steinen bei einem Gebrauchtwarenhändler gekauft. Das Alter lässt sich bereits beim Blick auf den Deckel erahnen, denn das Set gehört zu den früheren des dänischen Konzerns. Wie Nutzer Terrh aufklärt, stammt das Set aus dem Jahr 1960. Es findet sich auch in der Datenbank Brickset, allerdings ohne Bild – derart selten ist das Set.

Es trägt die Nummer 700K-1 und sollte getreu dem Namen "Kindergarten Lego Set" vor allem in Betreuungseinrichtungen von den Jüngsten bespielt werden.

Wer an das hochaufgelöste Originalfoto heranzoomt, erkennt die Jahrzehnte auch an den Steinen – einige sind in einem schlechten Zustand. Wie viel der Käufer dafür auf die Ladentheke gelegt hat, sagt er nicht – aber er könnte damit wohl einen Gewinn einfahren.

Das sagt die Reddit-Community zu dem Fund

Allgemein macht sich unter dem Post Staunen breit. Die Neugier der LEGO-Community auf Reddit ist greifbar und so findet auch der Ausruf von Certain-Parsley-2944, das Set gehöre in ein Museum, regen Zuspruch.

Wenn es um den genauen Wert geht, finden sich keine klaren Aussagen, aber rodimusprime88 macht dem Käufer Hoffnung, mehr dafür zu bekommen, als er gezahlt hat:

"Sie sind immer auf der Suche nach historischen Sets für ihre Bibliothek und belohnen Fans, die bei dieser Mission mithelfen, sehr großzügig."

Puzzleheaded-Stop582 postet einen Link zu einer leeren Box, die wohl für mehr als 100 Dollar gehandelt wird. Gefüllt scheint die Kiste extrem selten zu sein, wie auch mehrere Kommentare bestätigen. Binary_Lover nimmt die Hinweise dankend an und meint, das er sich mal an LEGO wenden wolle. Zuvor solle er aber unbedungt Bricklink einige Aufnahmen zusenden, meint User BizzyM. Dann wäre immerhin diese Lücke in der historischen Datenbank gestopft. Der Besitzer des LEGO-Schatzes verspricht, das zu erledigen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Geschichte weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn Binary_Lover erzählt, was aus der Box geworden ist. Vielleicht landet sie ja wirklich bei LEGO in Dänemark in einer Vitrine.

Was glaubt ihr? Wird LEGO Interesse an dem alten Holzbox-Steineset haben? Und was ist euer ältestes LEGO-Set? Schreibt es uns gern in die Kommentarsektion!