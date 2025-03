Kingdom Come Deliverance 2: Trosky aus Lego - Fan baut die markanteste Burg des Spiels nach und das Ergebnis kann sich sehen lassen

Burg Trosky thront über der Spielwelt von Kingdom Come: Deliverance 2. Und bei einem Redditor nun als Lego-Modell auf dem Tisch.

Burg Trosky gehört zu den markantesten Örtlichkeiten in Kingdom Come: Deliverance 2. Majestätisch auf mehreren Felstürmen gelegen, thront sie über dem ersten offenen Gebiet des Mittealter-Rollenspiels und ist dadurch weithin sichtbar. Im Spielverlauf findet hier zudem eine der besten Missionen des Spiels statt, der Ort ist also auch für die Story relevant.

Vielen dürfte die Burg also im Gedächtnis geblieben sein, manch einen hat sie darüber hinaus sogar zu anderen Tätigkeiten inspiriert. Einer davon ist Redditor VaneStream, der auf der Plattform stolz Fotos von "seiner" Burg Trosky präsentiert. Die hat er nämlich kurzerhand aus Lego-Steinen gebaut. Hier könnt ihr euch das Ergebnis anschauen.

Wir finden, dass sich die Lego-Burg wirklich sehen lassen kann. Sämtliche Bereiche wie der Jungfrauenturm, der längliche Mittelteil oder der Vettel-Teil sind sofort wiedererkennbar, VaneStream hat darüber hinaus auch viele kleine Details in seinem Modell nachgebaut.

Die Lego-Burg ist also eine sehr liebevoll nachgebaute Miniaturversion des großen Gegenstücks aus dem Spiel.

Aus Hogwarts wurde Trosky

Witzig: Wie der Redditor verrät, hat er für den Bau ausschließlich die Steine aus dem Lego-Set 76419 (Schloss Hogwarts mit Schlossgelände) verwendet. So wurde aus dem berühmten Harry Potter-Schauplatz eine Burg aus Kingdom Come: Deliverance 2.

Eine genaue Anleitung zum Nachbau gibt es leider nicht, das hält die Personen in den Kommentaren aber nicht davon ab, VaneStream zu seinem Werk zu beglückwünschen. User AndrijKuz schreibt beispielsweise:

"Das ist fantastisch. Wahrhaft fantastisch."

Und gunnerysgtharker wünscht sich:

"Wahrlich, Jesus Christus sei gepriesen! Das ist schön. Wenn du mir jetzt noch eine Anleitung gibst, kannst du all meine Groschen haben!"

In den Kommentaren wird angemerkt, dass die Burg bzw. deren Ruine im heutigen Tschechien tatsächlich existiert und sich dort besichtigen lässt. Auch Burgherr Otto von Trosky gab es wirklich, mehr zur historischen Figur und seinem Wohnsitz lest ihr im unten verlinkten Artikel.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Entwickler Warhorse hat bereits angekündigt, dass das RPG auch nach dem Launch mit neuen Inhalten versorgt werden wird. Im Laufe des Jahres 2025 sollen unter anderem drei große und kostenpflichtige Story-DLCs erscheinen.

Wie gefällt euch die Lego-Trosky-Burg?