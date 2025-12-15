Dieses riesige LEGO Shiny-Garados sieht so fantastisch aus, dass ich es unbedingt als Set für mein Wohnzimmer haben will

Diese Eigenkreation eines LEGO-Garados sieht wirklich beeindruckend aus (Bild: Instagram zanebuilds)

Dass man aus LEGO wirklich coole und beeindruckende Dinge bauen kann, brauche ich euch sicher nicht sagen. Wir haben alle schon wirklich tolle Kreationen gesehen. Doch selten ist mir dabei die Kinnlade vor Staunen so runtergeklappt, wie bei diesem Beispiel.

Shiny-Garados glänzt auf LEGO-Messe

Nicht nur viele offizielle LEGO-Sets sehen eindrucksvoll aus oder habe eine besondere Mechanik zu bieten, auch die Eigenkreationen vieler kreativer LEGO-Bastler haben es in sich – oft sogar mehr, als die Bauten von LEGO selbst. Der Mars Rover mag beispielsweise cool sein, aber dieses rote Garados stellt es für mich locker (und wortwörtlich) in den Schatten.

Das besagte LEGO-Garados stellt die rote Shiny-Version des beliebten Drachen-Pokémon der ersten Generation dar. Konstruiert und gebaut wurde es von "zanebuilds", der das gute Stück auf der diesjährigen Brickworld in Chicago ausgestellt hat.

Hier seht ihr es in voller Pracht (via Adam's Brick Junction):

Beeindruckend, oder?! Falls ihr euch jetzt so wie ich fragt, wie er das alles hinbekommen hat, gibt sein ausführlicher Instagram-Post eine Antwort darauf:

Wie zanebuilds über mehrere Fotos hinweg zeigt, hat er zuerst ein kleines Modell gebaut, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie das große Endergebnis aussehen soll. Als Richtwert für das eigentliche, große Modell nahm er den Kopf, den erst zuerst gebaut hat.

Für den Körper nutzte er eine Schuppen-Konstruktion, die es ihm ermöglichte, die Abschnitte leichter zu skalieren. Allerdings brauchte er etwas, bis er das perfekte Gerüst gefunden hat, damit das riesige Garados auch stabil hält.

Fazit der Redaktion Annika Bavendiek

@annika908.bsky.social Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Anblick des Garados geht, aber mich fasziniert diese Kreation. Auch wenn es sich um kantiges LEGO handelt, wirkt die schlangenartige Form und der Gesichtsausdruck sehr authentisch. Dazu kommt noch der gute Kontrast zwischen dem leuchtenden Rot und Blau-Weißem Wasser. Das Modell ist einfach imposant. Eigentlich bin ich kein großer Fan von Garados, vor allem nicht in seinem üblichen Blauton. Aber als ich diese rote Shiny-Variante aus LEGO gesehen habe, mit diesem Detailgrad und der raffinierten Konstruktion, kam mir nur ein Gedanke in den Sinn: Ich liebe Garados, ich liebe dieses (!) Garados, ich will es als LEGO-Set haben und es selbst bauen! Dafür würde ich sogar das entsprechende Kleingeld zusammenkratzen. Und das ich aus ästhetischen, finanziellen und platztechnischen Gründen sehr wählerisch bin, was ich mir an LEGO in die Wohnung stelle, heißt das schon was.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Wie findet ihr das LEGO-Garados? Würdet ihr es gerne als Set haben und falls ja, wie viel würdet ihr dafür ausgeben? Sicherlich wäre es mehrere Hundert Euro teuer, aber wäre euch das das Set wert?