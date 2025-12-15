Dieses riesige LEGO Shiny-Garados sieht so fantastisch aus, dass ich es unbedingt als Set für mein Wohnzimmer haben will

Auf der Brickworld 2025 hat ein LEGO-Bastler ein rotes Garados präsentiert, in das sich Annika sofort verliebt hat.

Annika Bavendiek
15.12.2025 | 18:43 Uhr

Diese Eigenkreation eines LEGO-Garados sieht wirklich beeindruckend aus (Bild: Instagram zanebuilds) Diese Eigenkreation eines LEGO-Garados sieht wirklich beeindruckend aus (Bild: Instagram zanebuilds)

Dass man aus LEGO wirklich coole und beeindruckende Dinge bauen kann, brauche ich euch sicher nicht sagen. Wir haben alle schon wirklich tolle Kreationen gesehen. Doch selten ist mir dabei die Kinnlade vor Staunen so runtergeklappt, wie bei diesem Beispiel.

Shiny-Garados glänzt auf LEGO-Messe

Nicht nur viele offizielle LEGO-Sets sehen eindrucksvoll aus oder habe eine besondere Mechanik zu bieten, auch die Eigenkreationen vieler kreativer LEGO-Bastler haben es in sich – oft sogar mehr, als die Bauten von LEGO selbst. Der Mars Rover mag beispielsweise cool sein, aber dieses rote Garados stellt es für mich locker (und wortwörtlich) in den Schatten.

Video starten 0:50 Trailer zeigt den LEGO Mars Rover Perseverance (42158) in Aktion

Das besagte LEGO-Garados stellt die rote Shiny-Version des beliebten Drachen-Pokémon der ersten Generation dar. Konstruiert und gebaut wurde es von "zanebuilds", der das gute Stück auf der diesjährigen Brickworld in Chicago ausgestellt hat.

Hier seht ihr es in voller Pracht (via Adam's Brick Junction):

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Beeindruckend, oder?! Falls ihr euch jetzt so wie ich fragt, wie er das alles hinbekommen hat, gibt sein ausführlicher Instagram-Post eine Antwort darauf:

Wie zanebuilds über mehrere Fotos hinweg zeigt, hat er zuerst ein kleines Modell gebaut, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie das große Endergebnis aussehen soll. Als Richtwert für das eigentliche, große Modell nahm er den Kopf, den erst zuerst gebaut hat.

Für den Körper nutzte er eine Schuppen-Konstruktion, die es ihm ermöglichte, die Abschnitte leichter zu skalieren. Allerdings brauchte er etwas, bis er das perfekte Gerüst gefunden hat, damit das riesige Garados auch stabil hält.

Fazit der Redaktion

Annika Bavendiek
@annika908.bsky.social

Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Anblick des Garados geht, aber mich fasziniert diese Kreation. Auch wenn es sich um kantiges LEGO handelt, wirkt die schlangenartige Form und der Gesichtsausdruck sehr authentisch. Dazu kommt noch der gute Kontrast zwischen dem leuchtenden Rot und Blau-Weißem Wasser. Das Modell ist einfach imposant.

Eigentlich bin ich kein großer Fan von Garados, vor allem nicht in seinem üblichen Blauton. Aber als ich diese rote Shiny-Variante aus LEGO gesehen habe, mit diesem Detailgrad und der raffinierten Konstruktion, kam mir nur ein Gedanke in den Sinn: Ich liebe Garados, ich liebe dieses (!) Garados, ich will es als LEGO-Set haben und es selbst bauen! Dafür würde ich sogar das entsprechende Kleingeld zusammenkratzen.

Und das ich aus ästhetischen, finanziellen und platztechnischen Gründen sehr wählerisch bin, was ich mir an LEGO in die Wohnung stelle, heißt das schon was.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Wie findet ihr das LEGO-Garados? Würdet ihr es gerne als Set haben und falls ja, wie viel würdet ihr dafür ausgeben? Sicherlich wäre es mehrere Hundert Euro teuer, aber wäre euch das das Set wert?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Mit dieser Stardew Valley-Challenge muss jeder einzelne Schritt gut überlegt sein - und ich weiß noch nicht, ob ich das hasse oder liebe

vor 8 Minuten

Mit dieser Stardew Valley-Challenge muss jeder einzelne Schritt gut überlegt sein - und ich weiß noch nicht, ob ich das hasse oder liebe
Spieler kauft gebrauchten Game Boy mit mysteriösem Schalter an der Seite - und der stellt sich als ziemlich nützlich heraus   1  

vor 40 Minuten

Spieler kauft gebrauchten Game Boy mit mysteriösem Schalter an der Seite - und der stellt sich als ziemlich nützlich heraus
Dieses riesige LEGO Shiny-Garados sieht so fantastisch aus, dass ich es unbedingt als Set für mein Wohnzimmer haben will

vor 58 Minuten

Dieses riesige LEGO Shiny-Garados sieht so fantastisch aus, dass ich es unbedingt als Set für mein Wohnzimmer haben will
Nicht vor 2037 öffnen! - Vater packt für seine Tochter eine Zeitkapsel mit Pokémon-Karten im Wert von 9.000 Euro

vor einer Stunde

"Nicht vor 2037 öffnen!" - Vater packt für seine Tochter eine Zeitkapsel mit Pokémon-Karten im Wert von 9.000 Euro
mehr anzeigen