"Nicht vor 2037 öffnen!" - Vater packt für seine Tochter eine Zeitkapsel mit Pokémon-Karten im Wert von 9.000 Euro

Ein Vater hat eine Pokémon TCG-Zeitkapsel für seine Tochter gebaut.

Viele Pokémon-Sammelkarten sind in den letzten Jahren deutlich in ihrem Wert gestiegen. Kleines Beispiel gefällig? Vor einem Monat wurde etwa ein komplettes 1st Edition Basis-Set (inklusive dem begehrten 1st Edition Holo-Glurak) für umgerechnet fast 800.000 Euro verkauft (via Resell Calendar). Uff, und jetzt eine Trostumarmung an alle 90er-Kinder, die ihre eigene Sammlung damals weggeworfen oder verschenkt haben ...



Wie dem auch sei: Ganz so viel wert ist die Sammlung der Hauptakteure der Geschichte, die wir euch hier vorstellen wollen, zwar nicht. Cool ist die Idee eines Facebook-Users namens "Jo Seph" (via fanaticscollect) aber dennoch.

"Öffne sie nicht vor 2037!!!"

"Jo Seph" hat nämlich eine Pokémon TCG-Zeitkapsel für die eigene Tochter gebaut, die bereits jetzt schon 10.800 US-Dollar (also umgerechnet über 9.000 Euro) "wert" ist. Enthalten sind mehrere originalverschweißte Booster-Boxen und Kollektionen aus unterschiedlichen Erweiterungen.

Die Idee dahinter: Die Tochter des TCG-Sammlers soll die Sammlung erst in 12 Jahren, zu ihrem 18. Geburtstag, "looten".

"Öffne sie nicht vor 2037!!!", heißt es deutlich auf einem beigefügten Zettel. Er hoffe, dass seine Tochter Pokémon immer noch liebt, wenn sie 18 Jahre ist, schreibt "Jo Seph" in seinem dazugehörigen Facebook-Post.

Die Zeitkapsel enthält folgende Karten-Sets; dabei haben wir mal auf Pricecharting.com geschaut, für wie viel Dollar/Euro die jeweiligen Sets in letzter Zeit über die Ladentheke gingen bzw. tatsächlich verkauft wurden:

1x Evolving Skies Booster Box - Verkauft für 1.700 bis 2.300 US-Dollar (circa 1.400 bis 1950 Euro)

1x Brilliant Stars Booster-Box - Verkauft für 425 bis 550 US Dollar (361 bis 470 Euro)

1x Mega Evolutions Booster Box - Verkauft für 217 bis 255 US-Dollar (184 bis 217 Euro)

1x 151 Booster Bundle Display (originalverpackt) - Verkauft für 1.250 bis 1.400 US Dollar (1.060 bis 1.200 Euro)

2x Sword & Shield Charizard Col.-Boxen - Verkauft für 389 bis 395 US-Dollar (circa 330 Euro)

1x 151 Ultra Premium Collection - Verkauft für 470 bis 535 US-Dollar (400 bis 455 Euro)

50x 151 Booster-Bundles - einzeln verkauft für 84 bis 137 US-Dollar (71 bis 116 Euro)

1x Prismatic Pokémon Center ETB - Verkauft für 307 bis 355 US-Dollar (260 bis 300 Euro)

Bis dahin könnten die enthaltenen Booster-Boxen und -Kollektionen noch einmal eine deutliche Wertsteigerung erfahren. So zumindest die Annahme von "Jo Seph". Dieser vermutet, dass sie im Jahr 2037 über 25.000 US-Dollar (ca. 21.000 Euro) "wert" sein könnten.

Wie sich der Wert der Booster letztlich wirklich entwickelt, kann am Ende des Tages allerdings niemand so richtig voraussehen, aber die in der Zeitkapsel enthaltenen Boxen/Kollektionen haben zumindest in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg erlebt.

Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch Pokémon-Karten oder vielleicht sogar originalverpackte Boster(-Boxen) zu Hause, die mittlerweile ordentlich in ihrem Wert gestiegen sind? Würdet ihr diese weiter aufheben oder versuchen, sie in absehbarer Zeit zu verkaufen?