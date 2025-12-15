Spieler kauft gebrauchten Game Boy mit mysteriösem Schalter an der Seite - und der stellt sich als ziemlich nützlich heraus

Falls ihr mal einen gebrauchten Game Boy in die Finger bekommt, aus dem ein riesiger Schalter heraus ragt, dann wisst ihr zukünftig, wofür der da ist und was man damit machen kann.

David Molke
15.12.2025 | 19:01 Uhr

Hier seht ihr den Game Boy mit dem mysteriösen Mega-Schalter (Bild: reddit.comusermarti-kush). Hier seht ihr den Game Boy mit dem mysteriösen Mega-Schalter (Bild: reddit.com/user/marti-kush/).

Vor einiger Zeit haben wir uns schon einer PS1 mit einem großen, roten Kippschalter an der Seite gewidmet – und jetzt wird es noch wilder. Denn dieser Game Boy-Fan und Bastler hat sich vor einer Weile mehrere Handhelds gebraucht gekauft und bei einem davon ragt seitlich ein gigantischer Schalter heraus.

Der sieht nicht besonders hübsch aus, wurde nicht gerade fein säuberlich eingebaut und wirkt fast schon lächerlich groß. Was zur Hölle macht man also damit? Die Community weiß zum Glück Rat.

Letztes Update am 15. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

Riesen-Schalter am Game Boy verändert die Taktgeschwindigkeit des Prozessors und macht alles schneller (oder langsamer)

Darum geht's: Im Netz hat sich ein Reddit-User vor gut einem Jahr an die Game Boy-Community gewendet, weil er nichts mit dem kuriosen Schalter-Fund am Game Boy color anfangen kann. Das Umlegen des gigantischen Kippschalters, der aus der Seite heraus ragt, scheint auf den ersten Blick überhaupt nichts zu bewirken.

Aber das stimmt nicht: Er hat mehrere Verwendungsmöglichkeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das tut der Schalter: Die allermeisten Kommentare und auch unser hauseigener Technik-Guru Chris sind sich einig, dass mit solchen Schaltern die Taktgeschwindigkeit der CPU beeinflusst werden kann.

Dadurch laufen dann sämtliche Programme auf dem GBC sehr viel schneller als normal – oder langsamer, die Möglichkeit existiert auch, wird aber seltener genutzt.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Wieso sollte man das wollen? Das erste große Anwendungsgebiet besteht darin, in Spielen lange, langweilige und langatmige Teile schneller überspringen zu können. Vor allem Pokémon-Fans nutzen solche Hardware-Mods offenbar, um schneller zu grinden.

Soll heißen: Wenn ihr auf Shiny-Jagd seid und viele Hundert Pokémon fangen müsst, kann so ein Schalter die geistige Gesundheit retten, weil er den Prozess abkürzt.

Mehr News bekommt ihr hier:
Die PS5 eines Spielers überhitzt ständig, sein Vater schraubt sie auf und die ganze Konsole ist mit Haaren verstopft
von Chris Werian
Gamer zeigt seinen abgewetzten Xbox-Controller nach 10 Jahren in Dauernutzung - Community ist überrascht, dass der überhaupt noch funktioniert
von Jonas Herrmann
Büroarbeiter baut auf Tastatur von Kollegen Kresse an, als dieser im Urlaub ist - der revanchiert sich, indem er die Maus des Übeltäters in Kunstharz tunkt
von Chris Werian

Wird aber auch für Musik genutzt: Womöglich hat dieser umgebaute Game Boy color aber auch mal einem Chiptune-Musiker gehört. Die scheinen nämlich insbesondere am Game Boy einen Narren gefressen zu haben und nutzen das Gerät zum Musizieren. Mithilfe des Schalters lässt sich alles schneller und damit höher abspielen.

Hier macht der riesige Schalter auch mehr Sinn: Wenn mehrere Instrumente, Keyboards, Computer und Game Boys gleichzeitig bedient werden, kann es sehr hilfreich sein, schnell mit einem möglichst großen Schalter zwischen den verschieden hohen Oktaven hin- und her switchen zu können. Hier kommt auch das heruntertakten ins Spiel: Es wird genutzt, um den Sound langsamer beziehungsweise tiefer abspielen zu können.

Hattet ihr früher vielleicht auch so einen Schalter an eurem Game Boy und falls ja: Woür habt ihr ihn genutzt?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Mit dieser Stardew Valley-Challenge muss jeder einzelne Schritt gut überlegt sein - und ich weiß noch nicht, ob ich das hasse oder liebe

vor 8 Minuten

Mit dieser Stardew Valley-Challenge muss jeder einzelne Schritt gut überlegt sein - und ich weiß noch nicht, ob ich das hasse oder liebe
Spieler kauft gebrauchten Game Boy mit mysteriösem Schalter an der Seite - und der stellt sich als ziemlich nützlich heraus   1  

vor 40 Minuten

Spieler kauft gebrauchten Game Boy mit mysteriösem Schalter an der Seite - und der stellt sich als ziemlich nützlich heraus
Dieses riesige LEGO Shiny-Garados sieht so fantastisch aus, dass ich es unbedingt als Set für mein Wohnzimmer haben will

vor 58 Minuten

Dieses riesige LEGO Shiny-Garados sieht so fantastisch aus, dass ich es unbedingt als Set für mein Wohnzimmer haben will
Nicht vor 2037 öffnen! - Vater packt für seine Tochter eine Zeitkapsel mit Pokémon-Karten im Wert von 9.000 Euro

vor einer Stunde

"Nicht vor 2037 öffnen!" - Vater packt für seine Tochter eine Zeitkapsel mit Pokémon-Karten im Wert von 9.000 Euro
mehr anzeigen