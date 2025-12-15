Mit dieser Stardew Valley-Challenge muss jeder einzelne Schritt gut überlegt sein - und ich weiß noch nicht, ob ich das hasse oder liebe

Für jedes kleine Fleckchen Erde muss in dieser Challenge erst mal gezahlt werden.

Stardew Valley mangelt es zwar ganz bestimmt nicht an Inhalten, trotzdem basteln findige Fans immer wieder die spannendsten Mods, die der Farm Sim ganz neue Elemente hinzufügen. Manche bringen neue NPCs oder Fortbewegungsmittel ins Sterntautal, andere lassen uns Läden ausrauben.



Oft wird das Spiel dadurch einfacher oder komfortabler. Es gibt aber auch Fans, die sich ganz im Gegensatz dazu lieber einer absoluten Hardcore-Challenge stellen, mit der es schon einiges kostet, das Hof-Gelände überhaupt mal zu verlassen.

Jede neue Kachel kostet: Diese Stardew Valley-Challenge hat es in sich!

Die Farm in Stardew Valley erst mal anzukurbeln und das Geschäft richtig zum Laufen zu bringen, dauert gerade beim ersten Spieldurchlauf seine Zeit. Im Gegensatz zur "Kachel-Challenge" ist der Standard-Gameplay-Loop aber quasi ein Spaziergang. Die Idee hinter der Herausforderung:



Jede einzelne Kachel im Spiel ist zunächst mal gesperrt, sodass ihr sie nicht betreten könnt – bis ihr sie für Gold freischaltet. Zu Beginn sind sie noch vergleichsweise günstig, im Verlauf zieht der Preis aber immer weiter an. Reddit-User Big_Z_69 stellt seine Challenge in einem Post vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit dieser Custom Mod kosten Kacheln zu Beginn 10G, später 100G, dann 1000G und schließlich stolze 10.000 G. Big_Z_69 geht davon aus, dass das zu den härtesten Arten gehört, das Spiel zu zocken und ein weiteres Zitat verdeutlicht das noch mal:

Bislang hat es mich über ein Jahr gekostet, die Farm zu verlassen und ich liebe es!

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

Falls ihr genau sehen wollt, wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch das Video des Fans auf YouTube anschauen. Hier erfahrt ihr beispielsweise, dass die Kacheln mit einem neuen extra dafür gemachten Gegenstand gekauft werden.

Diejenigen, die noch nicht freigeschaltet sind, können von der Farmerin des Fans nicht betreten werden, von Monstern oder NPCs allerdings schon. Auch Werkzeuge können auf noch nicht freigeschalteten Kacheln benutzt werden.

Big_Z_69s Ziel ist es, das Gemeinschaftszentrum abzuschließen, was unter diesen Bedingungen eine wirklich gewaltige Aufgabe ist. Der erste Schritt dafür ist es, den Weg zur Versandtruhe freizuschalten, weil nur so überhaupt Geld verdient werden kann.

Im Video erfahrt ihr noch mehr unterhaltsame Details, ganz neu ist diese Art von Challenge allerdings nicht. Der Reddit-User scheint die Mod nur privat für sich selbst geschrieben zu haben und postet keinen Downloadlink, allerdings werden wir an anderer Stelle fündig.

Auf dem Mod-Portal Nexus Mods findet ihr beispielsweise die Tileman Challenge, bei der ihr ebenfalls Kacheln kaufen müsst. Sie bietet sogar drei Schwierigkeitsgrade für die Kaufpreise an.

Allerdings ist sie 2022 zuletzt geupdated worden, weshalb sie nicht mit den neuesten Patches kompatibel sein dürfte. Diese Mod wurde wiederum ursprünglich inspiriert von einer Runescape Challenge.

Ich persönlich finde die Challenge extrem spannend und bekomme sogar ein bisschen Lust darauf, sie selbst auszuprobieren, weil sie das Spiel komplett umkrempelt. Gleichzeitig habe ich sehr großen Respekt vor der enormen Arbeit und dem strategischen Aspekt.

Wie seht ihr das? Würdet ihr das Spiel auch gerne auf diese Art noch mal ganz neu erleben oder ist das für euch ein absoluter Spaß-Killer?