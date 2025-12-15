Mit dieser Stardew Valley-Challenge muss jeder einzelne Schritt gut überlegt sein - und ich weiß noch nicht, ob ich das hasse oder liebe

Mit dieser fiesen Mod wird das Spiel auf einmal sehr strategisch, denn jede Kachel ist zunächst gesperrt und kann erst betreten werden, wenn Gold gezahlt wird.

Samara Summer
15.12.2025 | 19:33 Uhr

Für jedes kleine Fleckchen Erde muss in dieser Challenge erst mal gezahlt werden.

Stardew Valley mangelt es zwar ganz bestimmt nicht an Inhalten, trotzdem basteln findige Fans immer wieder die spannendsten Mods, die der Farm Sim ganz neue Elemente hinzufügen. Manche bringen neue NPCs oder Fortbewegungsmittel ins Sterntautal, andere lassen uns Läden ausrauben.

Oft wird das Spiel dadurch einfacher oder komfortabler. Es gibt aber auch Fans, die sich ganz im Gegensatz dazu lieber einer absoluten Hardcore-Challenge stellen, mit der es schon einiges kostet, das Hof-Gelände überhaupt mal zu verlassen.

Jede neue Kachel kostet: Diese Stardew Valley-Challenge hat es in sich!

Die Farm in Stardew Valley erst mal anzukurbeln und das Geschäft richtig zum Laufen zu bringen, dauert gerade beim ersten Spieldurchlauf seine Zeit. Im Gegensatz zur "Kachel-Challenge" ist der Standard-Gameplay-Loop aber quasi ein Spaziergang. Die Idee hinter der Herausforderung:

Jede einzelne Kachel im Spiel ist zunächst mal gesperrt, sodass ihr sie nicht betreten könnt – bis ihr sie für Gold freischaltet. Zu Beginn sind sie noch vergleichsweise günstig, im Verlauf zieht der Preis aber immer weiter an. Reddit-User Big_Z_69 stellt seine Challenge in einem Post vor:

Mit dieser Custom Mod kosten Kacheln zu Beginn 10G, später 100G, dann 1000G und schließlich stolze 10.000 G. Big_Z_69 geht davon aus, dass das zu den härtesten Arten gehört, das Spiel zu zocken und ein weiteres Zitat verdeutlicht das noch mal:

Bislang hat es mich über ein Jahr gekostet, die Farm zu verlassen und ich liebe es!

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Falls ihr genau sehen wollt, wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch das Video des Fans auf YouTube anschauen. Hier erfahrt ihr beispielsweise, dass die Kacheln mit einem neuen extra dafür gemachten Gegenstand gekauft werden.

Diejenigen, die noch nicht freigeschaltet sind, können von der Farmerin des Fans nicht betreten werden, von Monstern oder NPCs allerdings schon. Auch Werkzeuge können auf noch nicht freigeschalteten Kacheln benutzt werden.

Big_Z_69s Ziel ist es, das Gemeinschaftszentrum abzuschließen, was unter diesen Bedingungen eine wirklich gewaltige Aufgabe ist. Der erste Schritt dafür ist es, den Weg zur Versandtruhe freizuschalten, weil nur so überhaupt Geld verdient werden kann.

Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht
von Linda Sprenger
"Ich heirate Alex in beinahe jedem Spielstand und habe das nie gesehen" - Stardew Valley-Fan entdeckt nach 600 Stunden herzzerreißenden Brief von Alex' verstorbener Mutter
von Cassie Mammone

Im Video erfahrt ihr noch mehr unterhaltsame Details, ganz neu ist diese Art von Challenge allerdings nicht. Der Reddit-User scheint die Mod nur privat für sich selbst geschrieben zu haben und postet keinen Downloadlink, allerdings werden wir an anderer Stelle fündig.

Auf dem Mod-Portal Nexus Mods findet ihr beispielsweise die Tileman Challenge, bei der ihr ebenfalls Kacheln kaufen müsst. Sie bietet sogar drei Schwierigkeitsgrade für die Kaufpreise an.

Allerdings ist sie 2022 zuletzt geupdated worden, weshalb sie nicht mit den neuesten Patches kompatibel sein dürfte. Diese Mod wurde wiederum ursprünglich inspiriert von einer Runescape Challenge.

Ich persönlich finde die Challenge extrem spannend und bekomme sogar ein bisschen Lust darauf, sie selbst auszuprobieren, weil sie das Spiel komplett umkrempelt. Gleichzeitig habe ich sehr großen Respekt vor der enormen Arbeit und dem strategischen Aspekt.

Wie seht ihr das? Würdet ihr das Spiel auch gerne auf diese Art noch mal ganz neu erleben oder ist das für euch ein absoluter Spaß-Killer?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

vor 4 Tagen

Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht

vor einer Woche

"Ich heirate Alex in beinahe jedem Spielstand und habe das nie gesehen" - Stardew Valley-Fan entdeckt nach 600 Stunden herzzerreißenden Brief von Alex' verstorbener Mutter

vor einer Woche

Stardew Valley-Spielerin bewundert die Farm ihrer Mutter und möchte wissen, wie sie das geschafft hat - die grinst nur und meint "Das ist ein Geheimnis"

vor einer Woche

Stardew Valley-Spielerin landet an ihrem Hochzeitstag ohnmächtig im Krankenhaus und ihr Bräutigam lässt sie erstmal 1.000 Gold blechen
