Neues LEGO-Spiel geleakt und dank des Entwicklers wissen wir, wohin die Reise wohl geht

Im geleakten LEGO-Spiel könnten wir unsere eigene Stadt bauen.

Mit LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ist erst jüngst ein fantastisches Spiel rund um die dänischen Klemmbausteine erschienen, und doch gibt es bereits jetzt klare Anzeichen dafür, wohin die Reise künftig geht.

Die südkoreanische USK, genauer das Game Rating and Administration Committee, hat nämlich ein Spiel namens LEGO Skylines gelistet, das von Paradox Interactive veröffentlicht wird. (via Gematsu)

Ein neues Cities von LEGO

Falls euch Paradox Interactive kein Begriff ist. Das Studio ist unter anderem als Publisher der äußerst beliebten Städtebau-Simulationen Cities: Skylines und Cities: Skylines 2 bekannt.

Einen Blick in den zweiten Teil könnt ihr in unserem Testvideo werfen:

21:20 Die große Stadtbau-Hoffnung startet mit ärgerlichen Problemen! - Cities: Skylines 2 im Test

Autoplay

Es deutet daher alles darauf hin, dass unter dem Banner von Paradox an einer Klemmbaustein-Variante der Simulation gearbeitet wird, in der wir möglicherweise unsere eigene Metropole aus LEGO erbauen – samt Straßen, Hochhäusern und einer kompletten städtischen Infrastruktur.

Da es bei LEGO natürlich in erster Linie ums Bauen geht, liegt eine solche Sim City-Alternative natürlich auf der Hand, und wir sind schon sehr auf die offizielle Ankündigung gespannt.

Möglicher Termin der Enthüllung

Da wir uns nur wenige Tage vor Start des Summer Game Fest befinden, das vom 05. bis zum 08. Juni stattfindet, gehen wir stark davon aus, dass LEGO Skylines auf einem der Showcases offiziell angekündigt wird.

Möglich wäre natürlich auch ein Reveal auf der State of Play von Sony, die bereits am 02. Juni stattfindet und stolze 90 Minuten andauern soll. Genug Zeit für einen ersten Teaser zum Spiel wäre demnach allemal.

Sobald es neue Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr es natürlich auf GamePro.

Hättet ihr Lust auf ein Cities: Skylines als LEGO-Variante, in der wir unsere eigenen Städte aus Klemmbausteinen errichten?