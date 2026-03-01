Summer Game Fest im Juni 2026: Alle bislang bestätigten Sommer-Sowcases mit Terminen und deutscher Uhrzeit in der Übersicht

Auch in diesem Jahr stehen im Juni einige Showcases an.

Seit dem endgültigen Aus der Electronic Entertainment Expo (E3) vor zwei Jahren hat sich das von Geoff Keighley ins Leben gerufene Summer Game Fest als der zentrale Termin für Neuankündigungen und Updates aus der Spieleindustrie etabliert.

Jeweils im Frühsommer eines Jahres gibt es eine ganze Reihe von Showcases und Events, auf denen Publisher und Entwickler ihre Spiele präsentieren. Das ist auch in diesem Jahr der Fall.

Letztes Update am 1. März: Die Termine für das Summer Game Fest sowie für die PC Gaming Show sind bereits bekannt, weitere werden vermutlich in den nächsten Wochen folgen.

Alle bislang bestätigten Gaming-Showcases im Sommer 2026

05. Juni 2026, 23 Uhr - Summer Game Fest

07. Juni 2026, Uhrzeit noch nicht bekannt - PC Gaming Show

50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Autoplay

Summer Game Fest

Datum: 5. Juni 2026

5. Juni 2026 Uhrzeit: 23:00 Uhr deutscher Zeit

23:00 Uhr deutscher Zeit Live auf: Twitch und YouTube (über TheGameAwards)

Traditionell wird das Summer Game Fest auch in diesem Jahr mit einer großen Live-Show im Dolby Theatre in Los Angeles eröffnet, die natürlich auch per Stream verfolgt werden kann.

In den Tagen danach gibt es dann diverse Streams und Events wie die SGF Play Days, die dieses Mal im Zeitraum vom 6. bis 8. Juni stattfinden werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

PC Gaming Show

Datum: 7. Juni 2026

7. Juni 2026 Uhrzeit: nicht nicht bekannt, vermutlich gegen 21:00 oder 22:00 Uhr

nicht nicht bekannt, vermutlich gegen 21:00 oder 22:00 Uhr Live auf: Twitch und YouTube

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine PC Gaming Show geben. Dieser vom Spielemagazin PC Gamer veranstaltete Showcase fokussiert sich – wie der Name schon vermuten lässt – auf Ankündigungen und News zu PC-Spielen.

Wird es auch Shows zu Xbox, PlayStation und Nintendo geben?

Microsoft bzw. Xbox ist beim Summer Game Fest in den letzten Jahren immer mit einem großen Showcase dabei gewesen. Für dieses Jahr gibt es bislang noch eine Ankündigung, wir gehen aber fest davon aus, dass die in den kommenden Wochen stattfinden wird.

PlayStation Showcases und Nintendo Directs sind dagegen meist nicht im direkten Summer Game Fest-Zeitraum (also Anfang Juni) zu finden. Sony zeigt die eigenen Spiele meist davor (Mai), Nintendo hält Directs dagegen häufig erst etwas später (Mitte bis Ende Juni) ab.

Ob das auch in diesem Jahr so sein wird, bleibt abzuwarten. Zu einem möglichen PS5-Showcase gibt es jedenfalls Gerüchte, dass Sony dieses Jahr womöglich komplett auf die Show verzichten könnte – mehr Infos gibts im oben verlinkten Artikel.

Auf welche Shows freut ihr euch am meisten?