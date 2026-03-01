Summer Game Fest im Juni 2026: Alle bislang bestätigten Sommer-Sowcases mit Terminen und deutscher Uhrzeit in der Übersicht

Auch in diesem Sommer wird es wieder einige Shows und Veranstaltungen geben, bei denen Publisher und Entwickler ihre neuen Spielen zeigen. Hier findet ihr alle im Überblick.

Tobias Veltin
01.03.2026 | 13:00 Uhr

Auch in diesem Jahr stehen im Juni einige Showcases an. Auch in diesem Jahr stehen im Juni einige Showcases an.

Seit dem endgültigen Aus der Electronic Entertainment Expo (E3) vor zwei Jahren hat sich das von Geoff Keighley ins Leben gerufene Summer Game Fest als der zentrale Termin für Neuankündigungen und Updates aus der Spieleindustrie etabliert.

Jeweils im Frühsommer eines Jahres gibt es eine ganze Reihe von Showcases und Events, auf denen Publisher und Entwickler ihre Spiele präsentieren. Das ist auch in diesem Jahr der Fall.

Letztes Update am 1. März: Die Termine für das Summer Game Fest sowie für die PC Gaming Show sind bereits bekannt, weitere werden vermutlich in den nächsten Wochen folgen.

Alle bislang bestätigten Gaming-Showcases im Sommer 2026

  • 05. Juni 2026, 23 Uhr - Summer Game Fest
  • 07. Juni 2026, Uhrzeit noch nicht bekannt - PC Gaming Show

Video starten 50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Summer Game Fest

  • Datum: 5. Juni 2026
  • Uhrzeit: 23:00 Uhr deutscher Zeit
  • Live auf: Twitch und YouTube (über TheGameAwards)

Traditionell wird das Summer Game Fest auch in diesem Jahr mit einer großen Live-Show im Dolby Theatre in Los Angeles eröffnet, die natürlich auch per Stream verfolgt werden kann.

In den Tagen danach gibt es dann diverse Streams und Events wie die SGF Play Days, die dieses Mal im Zeitraum vom 6. bis 8. Juni stattfinden werden.

PC Gaming Show

  • Datum: 7. Juni 2026
  • Uhrzeit: nicht nicht bekannt, vermutlich gegen 21:00 oder 22:00 Uhr
  • Live auf: Twitch und YouTube 

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine PC Gaming Show geben. Dieser vom Spielemagazin PC Gamer veranstaltete Showcase fokussiert sich – wie der Name schon vermuten lässt – auf Ankündigungen und News zu PC-Spielen.

Kein PS5-Showcase im Sommer 2025? Laut Insider überlegt Sony schon wieder, auf eine große Show komplett zu verzichten
von Eleen Reinke
Kein PS5-Showcase im Sommer 2025? Laut Insider überlegt Sony schon wieder, auf eine große Show komplett zu verzichten

Wird es auch Shows zu Xbox, PlayStation und Nintendo geben?

Microsoft bzw. Xbox ist beim Summer Game Fest in den letzten Jahren immer mit einem großen Showcase dabei gewesen. Für dieses Jahr gibt es bislang noch eine Ankündigung, wir gehen aber fest davon aus, dass die in den kommenden Wochen stattfinden wird.

PlayStation Showcases und Nintendo Directs sind dagegen meist nicht im direkten Summer Game Fest-Zeitraum (also Anfang Juni) zu finden. Sony zeigt die eigenen Spiele meist davor (Mai), Nintendo hält Directs dagegen häufig erst etwas später (Mitte bis Ende Juni) ab.

Ob das auch in diesem Jahr so sein wird, bleibt abzuwarten. Zu einem möglichen PS5-Showcase gibt es jedenfalls Gerüchte, dass Sony dieses Jahr womöglich komplett auf die Show verzichten könnte – mehr Infos gibts im oben verlinkten Artikel.

Auf welche Shows freut ihr euch am meisten?

Summer Game Fest im Juni 2026: Alle bislang bestätigten Sommer-Sowcases mit Terminen und deutscher Uhrzeit in der Übersicht

vor 34 Minuten

