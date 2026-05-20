State of Play im Juni 2026 offiziell angekündigt: Sony verspricht eine ganze Stunde voller PS5-Ankündigungen

Der Termin für die nächste State of Play steht fest.

Der Juni wird heiß! Nachdem wir heute morgen erst über Gerüchte über eine neue Nintendo Direct-Ausgabe im Juni berichteten, prescht Sony vor und kündigt die nächste State of Play-Ausgabe an, die wieder massig PS5-News in Aussicht stellt.



Schon Anfang Juni findet Sonys neuester Livestream statt und der soll gleich mal über eine ganze Stunde lang andauern. Hui, das klingt vielversprechend. Wir haben alle wichtigen Infos für euch.

State of Play im Juni 2026 - Termin, Uhrzeit und Länge des nächsten PlayStation-Livestreams

Termin: 02. Juni 2026

02. Juni 2026 Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2:00 PM PT, 5:00 PM ET und 6:00 AM JST)

23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2:00 PM PT, 5:00 PM ET und 6:00 AM JST) Länge des Events: Laut Sony "über eine Stunde"

Laut Sony "über eine Stunde" Wo kann ich das Event sehen? Auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal von Sony.

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Autoplay

"Die über einstündige Show enthält einen ausführlichen Einblick in Marvel’s Wolverine sowie Neuigkeiten und Updates zu kommenden PS5-Spielen", schreibt PlayStation auf seinen offiziellen Twitter-/X-Kanälen. Damit steht auch schon ein Spiel fest, das im Laufe des Streams genauer gezeigt wird, eben Insomniac Games' kommendes Superhelden-Abenteuer, das am 15. September 2026 für die PS5 aufschlägt.

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Auch wenn Marvel's Wolverine als Headliner des kommenden Events im Rampenlicht steht, hoffen wir natürlich auf Neuankündigungen und weitere Updates zu kommenden PlayStation-Spielen.

Von Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet haben wir beispielsweise schon lange nichts mehr gehört! Ob das Sci-Fi-Abenteuer tatsächlich im Rahmen der Juni 2026-State of Play gezeigt wird, steht natürlich in den Sternen (hah!), hoffen darf aber wohl erlaubt sein.

Am 05. Juni 2026 findet übrigens das Summer Game Fest statt, gefolgt von der Wholsome Direct und der Future Games Show am 06. Juni und dem Xbox Showcase am 07. Juni 2026.

Und an dieser Stelle fragen wie wie immer unsere liebe GamePro-Community: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die nächste State of Play? Welche Games wollt ihr unbedingt sehen? Schreibt's uns wie immer gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.