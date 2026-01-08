LEGO hat bald Smart Bricks, aber für diese ???-Kiste müsst IHR smart sein

Das hier ist keine übliche Kiste, sondern eine Geheimfachkiste. Ein perfektes Set für die ???-Lizenz von BlueBrixx.

LEGO versucht sich mit dem frisch angekündigten Smart Brick an Innovation, aber warum einen Klotz smart machen, wenn man ein ganzes Set smart designen kann? Der deutsche Konkurrent BlueBrixx zeigt mit ihrer Drei ??? Geheimfachkiste wie ausgeklügelt Klemmbausteine sein können – ganz ohne Technik.

Die Drei ???: Geheimfachkiste – eine "Holz"-Kiste für echte Detektive

Als deutsche Klemmbaustein-Marke hat sich BlueBrixx auch einige Lizenzen ergattern können, die vor allem auch für den deutschen Markt interessant sind, wie zum Beispiel Die Drei ???. Die Hörspielreihe um die Detektive Justus Jonas, Peter Shaw & Bob Andrews kann man also nicht nur hören, sondern jetzt auch fühlen – zumindest könnt ihr euch mit dieser Geheimfachkiste selbst wie Detektive fühlen.

Von außen sieht das 651 Teile große Set zwar sehr elegant und altmodisch aus, aber der Schein trügt, denn in dieser Kiste steckt so einiges drinnen. Neben dem schönen Muster auf der Oberseite sticht auch ein metallic gold-farbener Türgriff ins Auge, der eine kleine Schublade öffnet. Das Geheimfach versteckt sich aber ganz woanders.

Eine schicke Holzkiste mit goldenen Ornamenten – die Schublade ist aber nicht das Geheimfach.

Dieses Muster, was man auch Intarsien nennt, ist aber nicht nur weiß und goldfarben, sondern hat auch einige fluoreszierende Plates, sie leuchten also im dunkeln. Vielleicht sind sie ein Hinweis auf das Geheimfach?

Wo ist aber das Geheimfach – und wie öffnet man es? Nun, ohne euch die Überraschung komplett zu spoilern: Es ist ein ausgeklügelter Mechanismus verbaut, der sich nur durch einen unscheinbaren, aber cleveren Handgriff betätigen lässt. Wer also ein schickes Set haben will, das euch auch als Puzzle-Box dient, wird hier ein echtes Prachtexemplar bekommen.

Noch mehr Fragezeichen? Schrottplatz und Visitenkarten für echte Fans

Als Detektive müssen die drei ??? natürlich auch eine Zentrale haben, von der sie aus arbeiten. Diese Rolle erfüllt der Camper auf dem Schrottplatz, der auch von BlueBrixx als echt schönes Set herausgebracht wurde. Neben den drei Minifiguren der Protagonisten ist der Schrottplatz auch vollgepackt mit Referenzen zu den verschiedenen Fällen der Detektive, wie z.B. dem seltsamen Wecker.

Der Schrottplatz macht sich auch gut als City-Set, aber die Visitenkarten machen sich besonders gut im Regal bei den ganzen CDs und Büchern.

Als Detektive müssen sie natürlich ihre Kontaktdaten verteilen. Auch hier hat BlueBrixx ein cleveres Set rausgehauen und statt eines einfachen Modells mit ???-Logo einfach noch drei bedruckte Visitenkarten aus Klemmbausteinen reingehauen. Dieses Modell macht sich besonders schön in eurem Bücher- und CD-Regal, um eure ???-Sammlung zu vervollständigen.