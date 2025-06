Desaster vorprogrammiert: LEGO-Fan baut eine Stadt direkt über dem Fernseher auf und die ist so schwer, dass sich das Regal verbiegt

Wir sind nicht die einzigen, die bei diesem Anblick nervös werden. (Bild: © Reddit / jhawkR34)

LEGO macht nicht nur Spaß beim Zusammenbau, sondern sieht ausgestellt in vielen Fällen richtig schick aus. Das könnte auch auf die beeindruckende Stadt zutreffen, die Redditor jhawkR34 über einem Fernseher präsentiert. “Könnte“, weil neben der Bewunderung für die schicken Bauten vor allem Sorge über den Zustand des Regals herrscht, auf dem sich die LEGO-Stadt befindet.

„Wie lange, bis ein Desaster geschieht?“

Dem Redditor jhawkR34 ist bewusst, dass sich die schicke LEGO-Stadt auf "dünnem Eis" befindet. Die Person fragt, wie lange es dauert, bis das Desaster einschlägt. Damit ist selbstredend gemeint, wann die LEGO-Stadt über dem Fernseher hereinbricht. Schaut euch das instabile Gerüst selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Regal, das als Fundament dient, ist in der Mitte stark verbogen. Der Anblick weckt nicht nur in uns die Sorge, dass früher oder später eine Katastrophe eintreffen könnte. Anders als wir und zahlreiche Kommentator*innen nimmt es Beitragsersteller*in jhawkR34 mit scherzhaften Antworten locker.

Das ließ uns zunächst vermuten:

Der Redditor hat den Beitrag womöglich erstellt, nachdem er das Regal entsprechend geräumt hat. Das Regal befindet sich gar nicht im Haushalt des Redditors, weil er das Foto im Internet gefunden hat.

Die zweite Theorie scheint zuzutreffen, wenn wir weitere Kommentare von jhawkR34 anschauen. Auf die Antwort des Users vd1234, der das Regal auf Facebook Marketplace bereits gesehen haben will, entgegnet Beitragsersteller*in jhawkR34, das Bild ebenfalls dort entdeckt zu haben. Da ergeben die lockere Art und die fehlenden Erklärungen über weitere Umstände plötzlich Sinn.

0:45 One Piece enthüllt im neuen Trailer alle LEGO-Sets und die Strohhüte als Mini-Figuren

Autoplay

Ein Wort der Warnung

Unabhängig davon, wem das Regal nun gehört, möchten wir an der Stelle eine Warnung aussprechen: Bitte lasst es bei euren eigenen Regalen nie so weit kommen. So skurril das Bild auch aussehen mag, ist es nicht witzig, sondern gefährlich.

Selbst wenn keine Person oder kein Haustier beim anstehenden Einsturz zu Schaden kommt, würde in einem Fall wie im Foto ein immenser Sachschaden entstehen. Fernseher, Regal und LEGO-Bauten können kaputtgehen.

Diese Maßnahmen wären sinnvoll

Regal verstärken/ersetzen: Eine Art, für mehr Stabilität zu sorgen, wäre ein Ersatz für das Regal. Weil das je nachdem, wenn das Regal fest im Fernsehmöbel verbaut sein sollte, teuer oder auch einfach verschwenderisch sein kann, könnte eine Reparatur infrage kommen.

Dabei wäre es möglich, zusätzliche Stützen unter der Mitte des Regals zu verbauen oder es stärker an der Wand zu befestigen. Das könnte die Tragkraft erhöhen – zumindest, solange es das Material hergibt.

Neues Setup: Alternativ ist die günstigste, schnellste und wohl auch sicherste Lösung, die LEGO-Stadt vom Regal zu nehmen. Damit es sich so verbiegt, muss sie nämlich ein stolzes Gewicht aufweisen. Selbst wenn der Ort über dem Fernseher sich zum Ausstellen eignet, sollte der oder die Erbauer*in dem eigenen Werk genügend Respekt zollen und es an einem geeigneten Ort positionieren.

Sobald die LEGO-Stadt über dem TV einbricht, würden die Bauten auseinanderfallen und potenziell Steinchen verbiegen oder gar brechen. Damit wäre niemandem geholfen bei diesem komplett vorausschaubaren Desaster.

Wo und wie stellt ihr eure LEGO-Bauten aus, um so etwas zu vermeiden?