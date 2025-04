"Das würde 150 Euro kosten": LEGO Star Wars-Fan verbessert neues Set so enorm, dass es LEGO direkt so hätte machen sollen

Das Star Wars Logo ist ein neues Set von LEGO (Bild: farawaybricks auf Instragram)

Star Wars gehört ohne Frage zu den beliebtesten Themenwelten im LEGO-Universum. Ein kreativer Fan hat kürzlich ein etwas uninspiriertes neues Set kurzerhand in ein deutlich cooleres Display für Figuren und Raumschiffe verwandelt.

Mit wenigen Teilen so viel besser gemacht

Darum geht's: Vor einiger Zeit hat LEGO ein paar neue Sets aus der Star-Wars-Themenwelt vorgestellt, die Anfang Mai 2025 und damit pünktlich zum Star-Wars-Tag am 4. Mai (May the 4th) erscheinen sollen. Dazu gehört auch ein Film-Logo.

Das Set besteht aus 700 vor allem schwarzen und gelben Teilen, die zusammengebaut den bekannten "STAR WARS"-Schriftzug ergeben. Das Ganze ist mehr als Modell für Fans und weniger als Spielzeug gedacht.

Einige LEGO-Magazine und -Influencer haben das Set schon vorab von LEGO erhalten und konnten sich so schon einen Eindruck machen. Der User farawaybricks hat die Gelegenheit genutzt und ein MOC (My Own Creation) damit gebastelt.

Der neue Schriftzug steht bei dem Projekt natürlich prominent im Mittelpunkt, dazu kommt aber eine kleine Plattform, auf der eine Reihe von Minifiguren ausgestellt werden kann. Über dem Logo sind zudem drei Micro-Raumschiffe scheinbar schwebend angebracht.

In den Kommentaren unter dem Post und einem Reddit-Beitrag dazu zeigen sich die Fans begeistert und sind der Meinung, dass LEGO das Set am besten direkt in dieser Form hätte verkaufen sollen.

Ein User rechnet zudem vor, wie viel ein solches Set in etwa kosten würde. Das Originalset kostet in Deutschland knapp 70 Euro, dazu kommen drei Micro-Fighter, der Ständer und zehn Minifiguren. Da es sich um Star Wars handelt, wäre zudem mit einem kleinen Aufpreis zu rechnen.

Alles in allem würde ein solches Set so mindestens 150 Euro, möglicherweise auch 160 oder 170 Euro kosten. In diesem Preisbereich befinden sich aktuell beispielsweise der Imperiale Sternenzerstörer oder das Gunship der Coruscant-Wachen.

Gerade die erstklassige Auswahl an Minifiguren aus der Original-Trilogie würde das Set dabei wohl besonders interessant machen.

Was meint ihr dazu? Gefällt euch das Originalset oder findet ihr den Umbau besser?