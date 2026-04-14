LEGO-Fan verbringt anderthalb Jahre damit, bunte Teile zusammenzusuchen - und baut dann beeindruckenden Regenbogen-Millennium-Falken

Ein LEGO-Sammler wollte den LEGO Star Wars Millennium Falken von Grund auf selbst bauen – und sammelte dafür anderthalb Jahre lang die passenden Teile zusammen.

Linda Sprenger
14.04.2026 | 18:36 Uhr

Die Planung und der Bau dieses Millennium Falken dauerten anderthalb Jahre. (Bild: reddit.comuserderDeeKay) Die Planung und der Bau dieses Millennium Falken dauerten anderthalb Jahre. (Bild: reddit.com/user/derDeeKay)

Der LEGO Star Wars Millennium Falke gehört zu den wohl beliebtesten Sets der dänischen Klemmbaustein-Firma. Doch die originalen Sets der Han Solo-"Schrottmühle" haben ihren Preis: Der Millennium-Fale (#75192) mit über 7500 Teilen kostet beim Hersteller satte 850 Euro – kein Wunder also, dass in der LEGO-Community vor einer Weile der Trend aufgekommen ist, den Falken einfach von Grund auf selbst zu bauen, entweder aus anderen Sets oder aus Teilen aus der eigenen Sammlung.

Ein besonders schmuckes Exemplar präsentiert uns jetzt ein Bausteinchen-Fan. Und nicht nur das Endergebnis ist beeindruckend, sondern auch die Arbeit dahinter.

Das farbenfrohe Ergebnis einer anderthalbjährigen Teilesuche

Redditor "derDeeKay" postete vor Kurzem im LEGO-Subreddit seinen "Regenbogen Millennium-Falken". Der Name kommt nicht von ungefähr, denn das Schiff besteht aus komplett bunt zusammengewürfelten Teilen.

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Beeindruckend ist, dass der Millennium Falke dennoch direkt erkennbar ist. Hier wurde sich bei jedem Stein Gedanken gemacht, um dem Grundgerüst und Geist des Schiffs treu zu bleiben.

Wie "derDeeKay" schreibt, orientierte er sich bei seiner farbenfrohen Neuinterpretation des Solo-Schiffs am LEGO Set UCS Millennium Falcon (#10179), der 2007 als 5197-teiliges Set erschien und heute übrigens über 3000 Euro wert ist.

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Der Falken-Bauer hat ganze anderthalb Jahre damit verbracht, die passenden Teile herauszusuchen und diese sorgfältig in einer Tabelle festgehalten und organisiert. Etwa 60% bis 70% der kunterbunten Bausteine kamen aus dem eigenen Bestand des Erstellers. Den Rest kaufte er nach und nach bei unterschiedlichen Lieferanten, schreibt "derDeeKay" weiter unter seinem Post.

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Letztendlich startete er Ende 2025 mit dem Bau des Falken und schloss sein Projekt im Februar 2026 ab. Mittlerweile hängt das fertige Exemplar als echter Hingucker an seiner Wand. In der LEGO-Community kommt der Regenbogen-Falke richtig gut an: "Ich will das Ding essen, es sieht aus wie eine Süßigkeit", schreibt beispielsweise ein Fan. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!

Was ist eure Meinung zum Regenbogen-Millennium-Falken? Und habt ihr vielleicht sogar selbst schon einmal ein derartiges Klemmbaustein-Projekt gestartet?

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