Habt ihr noch LEGO Sets, die vor 2018 erschienen sind, dann könnten euch bestimmte Steine in der Hand zerbröseln

LEGO ist bei Kindern und Erwachsenen nach wie extrem beliebt und die dänische Firma gehört regelmäßig zu den weltweit erfolgreichsten Spielwarenherstellern. Kein Wunder, immerhin gibt es mittlerweile zahlreiche Themenwelten, die wohl alle Altersgruppen ansprechen.

Die hohe Qualität der Sets und Steine wird von Fans geschätzt, allerdings gab es dabei auch Ausnahmen. Besonders bei Modellen, die vor 2018 verkauft wurden, kann es mitunter zu Problemen kommen. Allerdings nur bei ganz besonderen Farben.

"Brittle Brown" wurde zum echten Problem

Darum geht's: Anfang 2018 kam es vermehrt zu Berichten rund um kaputte LEGO-Sets. Merkwürdigerweise drehten sich diese ganz besonders um Steine der Farbe 192 (Reddish Brown), also um rotbraune Teile, die oft als "Holz" benutzt werden.

In diesem Reddit-Post geht es auch um das Thema:

Diese braunen LEGO-Steine waren eine Zeit lang offenbar weniger widerstandskräftig als andere Steine, was besonders dann auffiel, wenn Sets wieder auseinandergebaut wurden. In der Community etablierte sich für die Farbe mit der Zeit der neue Begriff "Brittle Brown", was so viel wie "Sprödes Braun" bedeutet.

LEGO hat's gelöst: Mittlerweile besteht das Problem allerdings nicht mehr. Ende 2018 veröffentlichte LEGO ein Statement, in dem sie die Probleme anerkannten und mitteilten, dass sie gelöst wurden. Neben 192 (Reddish Brown) betraf das demnach auch die Farben 154 (New Dark Red) und 308 (Dark Brown).

Offenbar lag es an dem verwendeten Farbstoff, der die Steine weniger haltbar machte. Der Prozess wurde überarbeitet und heute sind braune Teile nicht mehr schwächer als andere.

Wer noch Sets aus den 2010er-Jahren hat, sollte allerdings vorsichtig damit umgehen. Aus dieser Zeit stammt beispielsweise das coole "Die Schlacht um Helms Klamm"-Set aus der Mittelerde-Themenwelt, bei dem viele braune Teile verbaut sind.

Glücklicherweise hat LEGO das Problem aber anerkannt und tauscht beschädigte Steine komplett kostenlos aus. Selbst wenn also etwas passiert, sollte der Kundenservice der Firma behilflich sein.

