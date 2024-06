Bastler bestellt Ersatzteile für seinen PC - Bekommt statt brandneuer CPU einen Klumpen Lehm geliefert

Die Verpackung weckt von Außen erstmal keinen Verdacht und wird auch nicht verdächtig leicht sein. Grund dafür ist die 'CPU', die sich beim Öffnen als Lehmklumpen entpuppt. (Bild: Reddit / Warm-Carpenter-6724)

Wenn ihr oder eure Freunde am gerne PC zockt, dürftet ihr schon einmal Kontakt mit dem Zusammenbauen eines eigenen Builds gemacht haben: Eine aufwändige Aufgabe, die sich am Ende hoffentlich als belohnend herausstellt. Da ist es nicht nötig, die ganze Angelegenheit durch Probleme im Bestellungsprozess unnötig zu erschweren. Auf Reddit trifft es User*in “Warm-Carpenter-6724“ besonders skurril, weil die bestellte Ware nicht nur fehlt, sondern durch etwas Ungewöhnliches ersetzt wurde.

Wenn sich die CPU als ein Klumpen Lehm herausstellt

Weil zuvor das Motherboard von “Warm-Carpenter-6724“ den Geist aufgegeben hat, mussten neue Einzelteile für einen PC her. Deswegen hat “Warm-Carpenter-6724“ diese auch bestellt und sich verständlicherweise super darüber gefreut, als sie angekommen sind.

Erst beim Zusammenbauen hat der Pechvogel aber bemerkt, dass die CPU in der originalen Schachtel durch einen Klumpen Lehm ersetzt worden war, der in Haushaltspapier eingewickelt wurde:

Wenn wir die Bilder nicht selbst gesehen hätten, würden wir der Geschichte kaum glauben. Die ganze Angelegenheit ist absurd. Doch das ist noch nicht alles. “Warm-Carpenter-6724“ schreibt, die ‘CPU‘ im brandneuen Zustand von der US-amerikanischen Ladenkette für Unterhaltungselektronik Best Buy erworben zu haben. Von einem nigelnagelneuen Zustand können wir beim Anblick des Lehmklumpens nicht reden.

Interessanterweise nimmt die Community in den Kommentaren zu großen Teilen an, dass es sich bei der Verkaufsstelle um Amazon handelt. Es sei ein bekanntes Phänomen, dass Personen bei der Rückgabe von Waren an Amazon betrügen und weniger wertvolle Dinge zurücksenden.

“RiftHunter4“ schreibt dazu, dass das Personal von Amazon die Waren bei der Rückgabe anscheinend nur wiege und nicht überprüfe, was den Lehmklumpen erklären würde. Manche Betrüger*innen gehen aber auch so weit, Markenartikel zu bestellen und diese durch billige Fälschungen zu ersetzen, die sich auf dem ersten Blick nicht erkennen lassen.

“StinkyFwog“ schreibt zu dem Thema, dass die vielen Falschannahmen in dem betreffenden Reddit-Thread zeigen würden, wie schlimm die Lage sei.

Doch wie geht die Sache für den oder die Lehmkäufer*in aus? Das wissen wir leider noch nicht. “Warm-Carpenter-6724“ hat vor vier Tagen geschrieben, sich beim Kundensupport von Best Buy gemeldet zu haben. Das Unternehmen brauche wohl sieben bis zehn Tage Zeit, um die Angelegenheit zu untersuchen. Danach sei ein Umtausch oder eine Rückzahlung im Bereich des Wahrscheinlichen.

Deswegen drücken wir wie der Rest der Community “Warm-Carpenter-6724“ die Daumen und hoffen auf eine unproblematische Abwicklung der skurrilen Angelegenheit!

Jetzt sind wir neugierig: Habt ihr schonmal ähnliche Erfahrungen beim Kauf von Waren gemacht?