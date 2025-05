Der FC Entenhausen hat 2015 für eine Saison in der 1. Bundesliga gegen Dortmund, Bayern und Co. gespielt – mit Donald Duck als Trainer

Donald Duck (Bild: Disney)

Der FC Entenhausen spielt in den Lustigen Taschenbüchern und Micky Maus-Heften nur selten eine richtig große Rolle. 2015 gab es aber eine umfangreiche Ausnahme: Für eine Fußballsaison durften die Erpel zeigen, was in ihnen steckt. Mit Donald Duck als Trainer traten sie gegen den BVB, Bayern München und viele andere "echte" Fußballvereine an.

FC Entenhausen in der Bundesliga: Micky Maus-Dreiteiler hat Donald Duck als Trainer auf die 1. Bundesliga losgelassen

Klingt komisch, ist aber so: Normalerweise spielt der FC Entenhausen gegen so illustre Gegner wie die Eintracht Gansbach, TSG Schwanfurt oder Eintracht Eberfurt. Aber eine Saison lang genoss der Verein einen Sonderstatus, der ihm Spiele in der klassischen Bundesliga eingebracht hat (via: Duckipedia).

Im Micky Maus-Magazin wurde in den Heften mit der Nummer 32 bis 24/2015 eine dreiteilige und 25-seitige Geschichte veröffentlicht, die eine echte Besonderheit darstellt. Donald – eigentlich der größte Fan des FC Entenhausen – wird Trainer seines Lieblingsvereins und führt in für eine Saison durch die Standard-Bundesliga.

Direkt am ersten Spieltag geht es für den FC Entenhausen ins Dortmunder Westfalenstadion. Die chaotischen Erpel aus Entenhausen müssen unter der Führung des nicht minder chaotischen Donald Duck gegen allerlei Schwergewichte wie Bayern München und Dortmund antreten, aber sie bekommen es auch mit Mainz, Werder Bremen, Hoffenheim, Stuttgart, Frankfurt und dem HSV zu tun.

Sämtliche Vereine, die in der Geschichte auftauchen, haben in der Saison 2015/2016 auch in der Realität in der 1. Bundesliga gespielt. Nur eben der FC Entenhausen natürlich nicht.

Besonders amüsant sind am FC Entenhausen aber eigentlich die Spielernamen: Hier stehen zum Beispiel Jörg Griensmann, Mark Brabbel, Jens Stehmann, Arne Frieschrich, Bulli Ballert, Maladonna, Toni Hutmacher oder Eike Fimmel auf dem Platz.

Es gibt in Entenhausen natürlich auch ein Stadion, aber ganz konsistent sind die verschiedenen Storys rund um die Mannschaft nicht immer. Manchmal tritt der FC Entenhausen nämlich plötzlich auch als Nationalmannschaft in Erscheinung und muss dann gegen andere Länderteams antreten. Dem Besitzer und Fußball-Mäzen Dagobert Duck dürfte es nur recht sein.

Habt ihr 2015 das Micky Maus-Magazin gelesen? Kennt ihr die Story rund um Donald als Trainer in der 1. Bundesliga?