Dieser Volvo in Originalgröße besteht aus 400.000 LEGO-Steinen und kann trotzdem noch fahren

Nein, das sind keine Pixel: So sieht der Volvo aus LEGO-Steinen aus (Bild: reddit.com/user/Veldo92/).

Wer mit LEGO spielt, baut in der Regel deutlich kleinere Autos als dieses hier. Dafür geht es aber auch schneller. Ein schwedischer LEGO-Meister hat im Verlauf von 4 Jahren ein lebensgroßes Auto aus LEGO gebaut, das tatsächlich auch fahren kann. Das ist wirklich beeindruckend!

LEGO-Auto mal anders: Dieser gigantische Volvo aus LEGO kann wirklich fahren

Darum geht's: David Gustafsson hat in der ersten Staffel der LEGO Masters-Serie in Schweden gewonnen und seitdem an seinem persönlichen Traum-Projekt herumgebastelt. Als Preis gewann er nämlich 400.000 LEGO-Steine und hat sich dann überlegt, einfach sein eigenes Auto aus LEGO nachzubauen.

1:06 LEGO Fortnite erhält ein neues Update und erhält auch einen ganz neuen Namen

Autoplay

Volvo V70 im Maßstab 1:1: Als sich der frisch gebackene LEGO-Meister nach dem Gewinn der vielen LEGO-Steine überlegte, was er damit anfangen will, war schnell klar, dass er einfach sein eigenes Auto nachbaut. Praktischerweise kann er so immer genau nachsehen, wie das Original aussieht und hat stets den direkten Vergleich.

Mittlerweile ist das 1,2 Tonnen schwere Mammutprojekt abgeschlossen und der Tüftler und professionelle LEGO-Künstler sowie Inhaber der Firma Brick Scale tourt mit seinem selbstgebauten LEGO-Auto durch die Gegend. Er hat es schon auf diversen Auto- und LEGO-Messen präsentiert und regelmäßig sehr viel Bewunderung erfahren – von Groß und Klein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Auto ist aber auch wirklich beeindruckend: Allein schon die originalgetreue Größe lässt staunen, aber es sind die kleinen Details, die viele Fans wirklich umhauen. Beispielsweise lassen sich die Türen natürlich öffnen und schließen, es gibt ein Handschuhfach und eine funktionierende Lenkung, ja sogar die Spiegel können eingestellt werden.

Sogar die Lichter bewegen sich in die Richtung, in die gelenkt wird. Wie das alles mit LEGO zusammengebastelt wurde (und noch viel mehr), könnt ihr euch in diesem sehr ausführlichen wie spannenden Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr solche und ähnliche Beiträge findet ihr hier in diesen verlinkten GamePro-Artikeln:

Das Projekt hat auch ganz offiziell eine große Menge an Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wurde bereits von Volvo selbst mit Anerkennung überhäuft und beworben.

Aber, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt: Auf der Straße darf dieser LEGO-Volvo wohl trotzdem nicht fahren. Auch wenn es theoretisch wohl ginge, fehlen hier wichtige Details wie zum Beispiel die Rückspiegel. Es gibt zwar seitliche Spiegel, aber in denen ist nichts zu erkennen.

Was war das Größte und Coolste, was ihr jemals aus LEGO gebaut habt?