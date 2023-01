Letzte Chance: 3 Monate Amazon Music Unlimited nur bis morgen kostenlos sichern

Bei Amazon könnt ihr gerade den Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited drei Monate lang kostenlos testen, sofern ihr bislang noch kein Abo hattet. Normalerweise dauert die Gratis-Testphase nur einen Monat. Wenn ihr von dem Angebot noch profitieren wollt, müsst ihr euch allerdings beeilen, denn es ist laut Shopseite nur noch bis morgen verfügbar. Hier findet ihr es:

Ihr müsst nicht Prime-Mitglied sein, um das Angebot nutzen zu können. Normalerweise kostet Amazon Music Unlimited 8,99€ pro Monat. Das Gratis-Abo wird automatisch zu diesem Preis verlängert, sofern ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf des Testzeitraums kündigt. Alternativ gilt das Angebot übrigens auch für das Familienabo, das sich bis zu sechs Personen miteinander teilen können und das normalerweise monatlich 14,99€ kostet:

Was bietet Amazon Music Unlimited?

Mit Amazon Music Unlimited könnt ihr frei und ohne Werbung auf mehr als 100 Millionen Songs zugreifen. Alle Songs könnt ihr mindestens in HD-Qualität streamen, viele sind inzwischen sogar schon in Ultra HD oder in 3D Audio verfügbar. All diese Qualitätsstufen bekommt ihr nicht mit dem gewöhnlichen Prime-Abo, das nur SD-Qualität beinhaltet und euch Songs zudem nicht frei auswählen, sondern nur über Playlists abspielen lässt.

Die Songs könnt ihr nicht nur online streamen, sondern auch herunterladen und offline hören, beispielsweise wenn ihr gerade unterwegs seid und keine gute Internetverbindung habt. Neben Musik könnt ihr übrigens auch eine riesige Auswahl an hochwertigen Podcasts hören, außerdem gibt es eine ansehnliche Anzahl an Hörspielen. All das bekommt ihr natürlich werbefrei. Letzteres gilt allerdings auch für die in Amazon Music Prime enthaltenen Playlists.

Mehr über die Leistungen von Amazon Music Unlimited und die Vorteile gegenüber Amazon Music Prime könnt ihr etwas versteckt auf Amazons Infoseite erfahren.