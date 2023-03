Letzte Chance: Cyberpunk 2077 für PS5, PS4 & Xbox für nur 20,99€ im Amazon Oster-Angebot

Bei Amazon gibt es Cyberpunk 2077 noch maximal bis Mitternacht günstig im Angebot.

Das von CD Projekt (The Witcher) stammende Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 könnt ihr in den Amazon Frühlingsangeboten jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben: Statt der UVP von 39,99€ zahlt ihr nur noch 20,99€. Damit ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit mit deutlichem Abstand am günstigsten. Der Deal gilt sowohl für die Xbox-Version als auch für die PS4-Version mit kostenlosem PS5-Upgrade. Hier findet ihr ihn:

Wie alle Frühlingsangebote bei Amazon ist der Deal nur noch bis 23:59 Uhr heute Abend gültig, sofern er nicht schon vorher ausverkauft ist. Unter den Frühlingsangeboten findet ihr übrigens noch viele weitere Gaming-Deals wie Spiele, Controller, PS5-SSDs oder die Xbox Series S. Außerdem sind natürlich noch haufenweise andere Produkte wie 4K Smart TVs, Laptops oder Handys unter den Deals. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Wie gut ist Cyberpunk 2077?

Nach Update stark verbessert: Cyberpunk 2077 hat zum Release wegen seines unfertigen technischen Zustands eine Menge Kritik einstecken müssen. Zumindest auf der PS5 und der Xbox Series X braucht ihr euch darum inzwischen aber keine Sorgen mehr zu machen: Seit einem großen Update im letzten Jahr ist Cyberpunk 2077 auf den aktuellen Konsolen nun endlich das Spiel, das es schon immer hätte sein sollen. Auf der PS4 und der Xbox One läuft es allerdings noch immer nicht ganz rund.

Packendes Erlebnis mit spielerischer Freiheit: Inhaltlich hatte Cyberpunk 2077 ohnehin schon von Anfang an eine Menge zu bieten. Das Action-Rollenspiel entführt uns in die düstere, futuristische Großstadt Night City, deren von Verbrechen und skrupellosen Großkonzernen beherrschte Straßen sehr atmosphärisch in Szene gesetzt werden. Auch die spielerische Freiheit fasziniert. Wir können Cyberpunk 2077 streckenweise wie einen First Person Shooter spielen, viele Missionen lassen sich aber auch durch Schleichen oder Diplomatie lösen. Am meisten fesseln aber die spannenden, erwachsenen Geschichten, die selbst in Nebenquests erzählt werden.

