Xbox Series S: Schnappt euch die Game-Pass-Maschine jetzt refurbished für 199,99€ bei Amazon

Günstiger geht's kaum: Die Xbox Series S bekommt ihr jetzt bei Amazon refurbished für 199,99€.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die Xbox Series S besonders günstig schnappen: Ihr bekommt die Konsole generalüberholt für nur 199,99€! Selbst für die Refurbished-Version ist das ein sehr günstiger Preis. Zum Vergleich: Im Microsoft Store zahlt ihr für die Xbox Series S refurbished aktuell 249,99€. Hier kommt ihr zum Amazon-Angebot:

Die UVP der Xbox Series S als Neuware liegt normalerweise bei 299,99€. Wenn ihr sie bei Amazon zu diesem Preis kauft, bekommt ihr allerdings noch Hogwarts Legacy oder Resident Evil 4 obendrauf. Die Deals sind Teil der Amazon Frühlingsangebote, die nur noch bis morgen laufen. Hier bekommt ihr auch noch viele weitere günstige Schnäppchen wie 4K Smart TVs, Handys und jede Menge Spiele für PS5, PS4, Nintendo Switch und natürlich auch Xbox Series und Xbox One. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Was bietet die Xbox Series S?

Weniger stark, aber auch günstiger: Die Xbox Series S verzichtet auf ein Disc-Laufwerk und ist zudem nicht ganz so leistungsstark wie die Xbox Series X. Sie ist deshalb aufs Gaming mit maximal 1440p ausgelegt, obwohl 4K-Auflösung prinzipiell möglich ist. Trotzdem laufen alle Xbox-Series-Spiele natürlich auch auf der Series S. Zum Ausgleich für die technischen Einschränkungen ist sie zudem sehr viel günstiger als die Xbox Series X, die nach wie vor knapp 500€ kostet.

Die Xbox Series S ist nicht die stärkste Konsole auf dem Markt, aber dafür eine sehr günstige Game-Pass-Maschine und die ideale Zweitkonsole.

Günstige Zweitkonsole und Game-Pass-Maschine: Durch den günstigen Preis ist die Xbox Series S die ideale Einstiegskonsole in die aktuelle Generation. In Verbindung mit dem Xbox Game Pass bekommt man hier für wenig Geld Zugriff auf hunderte aktuelle Xbox-Spiele. Außerdem taugt sie auch als eine preiswerte Zweitkonsole für all jene, die bereits eine PS5 besitzen, aber die Xbox-Exklusivtitel nicht verpassen wollen. Momentan ist die Auswahl zwar noch nicht allzu groß, wenn man mal von Halo Infinite und Forza Horizon 5 absieht. Durch die zahlreichen Studios wie Bethesda, die Microsoft in den letzten Jahren übernommen hat, könnte sich das aber bald ändern.

Was bedeutet „refurbished“?

„Refurbished“ bzw. „generalüberholt“ bedeutet, dass es sich bei der Konsole nicht um Neuware, sondern um ein gebrauchtes Gerät oder zumindest um ein Gerät mit bereits geöffneter Verpackung aus einer Warenrücksendung handelt. Vor dem Weiterverkauf wurde die Xbox Series S aber auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft, eventuell repariert, gereinigt und neu verpackt. In der Regel sollte sie nicht von einer neuen Konsole nicht zu unterscheiden sein, kleine Gebrauchsspuren an der Oberfläche sind aber möglich.