Letzte Chance: Mario Strikers & Metroid Dread jetzt im Prime Day zum Bestpreis sichern

Zum Amazon Prime Day gibt es eine Menge Gaming-Deals, natürlich auch für Nintendo Switch. Die Highlights sind dabei die Exklusivtitel Mario Strikers: Battle League Football und Metroid Dread. Die beiden Switch-Spiele sind seit dem Start des Prime Day sogar nochmal günstiger geworden und jetzt schon für sehr günstige 34,99€ zu haben:

Wie üblich gelten die Angebote nur für Prime-Mitglieder. Das erst am 10. Juni erschienene Mario Strikers: Battle League Football hatte zu Beginn des Prime Day noch 39,99€ gekostet, das aus 2021 stammende Metroid Dread hatte zunächst bei 36,99€ gelegen. Mario Strikers gab es laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig wie jetzt. Metroid Dread war nur kurzzeitig zum Black Friday 2021 schon mal ähnlich günstig zu bekommen.

Was ist Mario Strikers: Battle League Football?

Mario Strikers: Battle League Football ist ein Arcade-Fußballspiel, in dem Figuren aus dem Mario-Universum gegeneinander antreten. Dabei wird mehr Wert auf spektakuläre Aktionen als auf Realismus gelegt, ähnlich wie in Mario Kart kommen auch diverse Items zum Einsatz. Im Vergleich zu den Vorgängern ist Mario Strikers: Battle League Football etwas komplexer geworden. So habt ihr nun die Möglichkeit, eure Teammitglieder auszurüsten und so ihre Werte zu erhöhen. Neu sind auch die Hyper Strikes, mit denen ihr buchstäblich einen Wirbelsturm entfesseln könnt. Im Multiplayer können bis zu acht Spieler*innen an einem Match teilnehmen, online gibt es einen Club-Modus und natürlich Ranglisten.

Was ist Metroid Dread?

Metroid Dread ist der jüngste Teil der Metroid-Reihe, die das Genre der Metroidvanias mitbegründete, und schließt bei der Story direkt an Metroid Fusion aus 2002 an. Auch beim Gameplay orientiert sich Metroid Dread an den Wurzeln der Reihe und bietet trotz modernen 3D-Grafik wieder klassische 2D-Levels. Protagonistin ist erneut die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die all ihre alten Fähigkeiten behalten hat und dazu natürlich auch noch einige neue lernt. Diesmal ist sie auf dem geheimnisvollen Planeten ZDR unterwegs, um die Quelle einer geheimnisvollen Botschaft zu suchen, bekommt es dort aber unter anderem mit verrückt spielenden Forschungsrobotern zu tun.