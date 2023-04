Letzte Chance: PS5- & PS4-Spiele günstig im Sony Sale bei Amazon und MediaMarkt

Bis Sonntag gibt es bei MediaMarkt, Saturn und Amazon günstige PS5- und PS4-Hits.

Nur noch bis bis zum 30. April läuft bei Amazon, MediaMarkt und Saturn ein Sony Sale, in dem ihr große Exklusivhits für PS4 und PS5 günstig im Angebot bekommt. Darunter sind beispielsweise Horizon Forbidden West, The Last of Us Part 1 und Ghost of Tsushima in verschiedenen Versionen.

Bei Amazon sind die meisten Angebote leider schon jetzt ausverkauft, hier findet ihr aktuell nur noch eine kleine Auswahl an Spielen. Bei MediaMarkt und Saturn stehen hingegen derzeit noch 20 Titel zur Auswahl. Auch hier solltet ihr aber besser nicht bis zur letzten Minute warten, wenn ihr die besten Deals nicht verpassen wollt. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Hier haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht:

Horizon Forbidden West (PS4, PS5) für 24,99€

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Horizon Forbidden West bekommt ihr nur bei Amazon für 24,99€. Dieser günstige Preis gilt zwar nur für die PS4-Version, die aber ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung bietet. Horizon Forbidden West ist noch größer und hübscher als der ohnehin schon großartige Vorgänger Horizon Zero Dawn. Sogar die Kämpfe sind noch spannender, nicht zuletzt aufgrund der größeren Gegnervielfalt. Nur die Story fesselt nicht mehr ganz so sehr.

Ghost of Tsushima (PS4) für 7,99€

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Wer sich schon immer wie ein echter Samurai fühlen wollte, sollte Ghost of Tsuhima auf keinen Fall verpassen. Das Open-World-Spiel punktet vor allem durch seine spannenden Schwertkämpfe, ihr könnt aber auch schleichen oder Feinde mit dem Bogen erledigen. Die Spielwelt überzeugt nicht nur durch ihre wunderschönen Landschaften, sondern auch dadurch, dass sie sich aufs Wesentliche konzentriert und nicht so vollgestopft ist wie andere Open Worlds.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) für 14,99€

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection enthält gleich zwei große PS4-Hits in einer neuen, für PS5 verbesserten Remastered-Version. In Uncharted 4 begleitet ihr den Draufgänger Nathan Drake auf seinem letzten großen Abenteuer um die halbe Welt. In Uncharted: The Lost Legacy erforscht ihr mit den bereits aus früheren Teilen bekannten Abenteurerinnen Nadine Ross und Chloe Frazer uralte Geheimnisse in Indien.

Falls ihr eure Spiele lieber digital kauft oder sowieso auf den PS Store angewiesen seid, weil ihr die PS5 Digital Edition habt, interessiert ihr euch vielleicht eher für PS Store Guthaben bei Amazon. Hier gibt es auch immer mal wieder günstige Angebote. Weitere aktuelle Deals findet ihr hier: