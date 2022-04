Bei Saturn könnt ihr den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED B19 in der Größe 65 Zoll gerade für nur 1.169,10 Euro im Angebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell bislang noch nie so günstig, nach Angaben von Idealo lag der bislang beste Preis bei 1.249 Euro. Auf der Produktseite bei Saturn wird euch zwar noch ein Preis von 1.299 Euro angezeigt, an der Kasse bekommt ihr aber automatisch einen Direktabzug von 10 Prozent. Hier geht’s zum Deal:

Der Deal ist Teil einer größeren LG-Aktion, die heute um 20 Uhr gestartet wurde und in der ihr noch viele weitere günstige 4K-Fernseher finden könnt. Der Sale läuft prinzipiell noch bis zum 4. Mai, einzelne Angebot könnten aber sehr viel schneller ausverkauft sein. Die Übersicht findet ihr hier:

Der LG OLED B19: HDMI 2.1 und perfektes Schwarz

Bild: Der LG OLED B19 ist ein 4K-Fernseher aus 2021, der auch hohe Ansprüche an die Bildqualität zufriedenstellt. Das liegt nicht zuletzt an dem perfekten Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast des OLED-Displays. Im Vergleich zum teureren LG OLED C17 verfügt der B19 zwar über die niedrigere Spitzenhelligkeit und den etwas schwächeren Bildprozessor, in der Praxis fällt der Qualitätsunterschied aber nicht groß aus.

Gaming: Im Gegensatz zum normalerweise günstigeren LG OLED A19, der nur über ein 60-Hz-Display verfügt, bietet der LG OLED B19 120 Hz und HDMI 2.1. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Input Lag fällt mit gut 5 ms bei 120 Hz äußerst niedrig aus. Somit ist der LG OLED B19 bestens als Gaming-Fernseher geeignet.

Insgesamt bietet der LG OLED B19 also sehr gute Leistung zu einem vergleichsweise moderaten Preis, weshalb er derzeit die Top-Kaufempfehlung in unserer TV-Kaufberatung ist:

