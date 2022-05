Bei Amazon und auch bei MediaMarkt könnt ihr gerade mit dem LG OLED B19 einen sowohl für Filme als auch fürs Gaming hervorragend geeigneten 4K-Fernseher zu einem absoluten Toppreis bekommen: Für 55 Zoll zahlt ihr nur noch 854,10 Euro! Auf der Produktseite wird zwar bei beiden Händlern noch ein Preis von 949 Euro angezeigt, hiervon werden aber nochmal zehn Prozent an der Kasse abgezogen.

65 Zoll bei Otto: Theoretisch gibt es auch die Version in 65 Zoll günstiger, diese hat Amazon aber aktuell gar nicht mehr auf Lager und bei MediaMarkt ist sie vergleichsweise teuer. Falls ihr diese Version wollt, seid ihr daher besser beraten, wenn ihr sie euch bei Otto holt. Dort bekommt ihr das Modell derzeit für 1.231,65 Euro, sofern ihr den Rabattcode benutzt, den ihr unterhalb der Preisangabe unter „15% extra sparen“ findet. Berechnet man hier noch die Versandkosten ein, zahlt man fast genau den Preis, den man auch bei Amazon zahlen würde, hat aber eine Lieferzeit von 2 bis 3 Werktagen.

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Bei MediaMarkt läuft es nur noch bis morgen. Die Aktion bei Otto, in der ihr auch noch andere LG OLED TVs 15 Prozent günstiger bekommen könnt, läuft noch bis zum 8. Mai. Einzelne Modelle können aber natürlich schon früher ausverkauft sein.

Wie gut ist der LG OLED B19?

Bildqualität: Der LG OLED B19 ist ein 4K-Fernseher aus 2021, der dank der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast auch sehr hohe Ansprüche an die Bildqualität zufriedenstellen kann. Im Vergleich zum teureren LG OLED C17 ist zwar die Spitzenhelligkeit geringer und der Bildprozessor etwas schwächer, in der Praxis fällt der Unterschied allerdings eher selten auf. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED A19 punktet der B19 mit einem 120-Hz-Display, das für flüssigere Darstellung schneller Bewegungen sorgt.

Gaming: Der LG OLED B19 verfügt über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist. Außerdem werden VRR und ALLM unterstützt. Der Fernseher kann seine Framerate also bis zu einem gewissen Grad an die Konsole anpassen und schaltet beim Gaming automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag beträgt bei 120 Hz gut 5 ms. Damit ist der LG OLED B19 bestens fürs Gaming geeignet.