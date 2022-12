LG OLED C2: 4K-TV jetzt bei MediaMarkt holen und Xbox Series S gratis abstauben

Bei MediaMarkt und bei Saturn laufen noch bis 14. Uhr am 24. Dezember große Bundle-Aktionen, bei denen ihr beim Kauf bestimmter Produkte hochwertige Zugaben bekommt. Falls ihr euch beispielsweise den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED C27 in stattlichen 65 Zoll zum Preis von 1999€ (UVP: 3099€) holt, gibt es die Xbox Series S als Zugabe, deren Einzelpreis momentan bei 222€ (UVP: 299,99€) liegt. Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es den Fernseher noch nie für weniger als 1799€. Zieht man den Wert der Konsole ab, handelt es sich also um den bisherigen Bestpreis.

Alternativ könnt ihr euch den LG OLED C27 auch in 55 Zoll im Bundle-Angebot holen. Dann zahlt ihr 1499€ und bekommt als kostenlose Beigabe die Soundbar LG DS40Q, die derzeit einzeln 249€ kostet. Während es das Bundle mit der Xbox Series S bei beiden Händlern gibt, findet ihr dieses nur bei Saturn:

Natürlich findet ihr in den Bundle-Aktionen auch noch viele weitere Angebote. Neben deutlich günstigeren Fernsehern von beispielsweise Samsung oder Grundig ist auch ein Paket mit der Nintendo Switch OLED und Nintendo Switch Sports dabei. Die Übersicht über die Sales findet ihr hier:

Wie gut ist der LG OLED C27?

Hohe Bildqualität: Der LG OLED C27 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2022 und eine Variante des LG OLED C2. Die Bildqualität stellt auch die höchsten Ansprüche zufrieden. Das OLED-Display sorgt für perfektes Schwarz und dadurch für potentiell unendlich hohen Kontrast. Im Vergleich zu günstigeren Modellen wie dem LG OLED B2 bietet er durch sein Evo-Panel die höhere Spitzenhelligkeit, was sich positiv auf die Darstellung von HDR auswirkt. Außerdem ist der Bildprozessor schneller. Der Qualitätsunterschied zum B2 ist nicht groß, aber doch sichtbar.

254 4 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Toll fürs Gaming: Der LG OLED C27 verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen (beim B2 sind es nur zwei). Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Input Lag fällt mit unter 6 ms bei 120 Hz und mit 10 bis 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus. Der LG OLED C27 ist also rundum sehr gut fürs Gaming geeignet.