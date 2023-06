Lies of P für PS5, PS4 & Xbox vorbestellen: Spielt mit der Deluxe Edition schon drei Tage früher!

Lies of P könnt ihr jetzt für PS4, PS5 und Xbox vorbestellen. Mit der Deluxe Edition für PS5 bekommt ihr 72 Stunden Early Access.

Fans von Dark Souls und Elden Ring aufgepasst: Am 19. September erscheint mit Lies of P ein neues Soulslike, das euch in eine düstere Version der Welt des Literaturklassikers Pinocchio versetzt. Das Action-Rollenspiel könnt ihr jetzt vorbestellen. Die Standard-Version kostet 59,99€ und ist für PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One unter anderem bei MediaMarkt und bei Amazon bestellbar:

Daneben gibt es noch eine Deluxe Edition, die mit 69,99€ zwar nur 10€ teurer ist, aber trotzdem einige ansehnliche physische Bonusinhalte sowie 72 Stunden Early Access bietet. Diese Version kann im Moment nur bei Otto vorbestellt werden, MediaMarkt und Saturn haben jedoch ebenfalls bereits entsprechende Produktseiten gestartet. Bei allen drei Shops gibt es die Deluxe Edition bislang leider nur für die PS5:

Früher oder später wird die Deluxe Edition sicherlich auch noch bei Amazon auftauchen. Für die noch aufwendigere Lies of P Collector’s Edition gilt dies hingegen leider nicht, diese soll nach derzeitigem Stand nämlich nur in Japan auf den Markt kommen.

Was bietet die Lies of P Deluxe Edition?

Trotz des günstigen Preises macht die Deluxe Edition von Lies of P einiges her.

Für die 10€ Aufpreis liefert euch die Deluxe Edition neben einer schicken Box auch noch ein Steelbook und ein gebundenes Artbook. Laut den Angaben von Otto bekommt ihr außerdem 72 Stunden früheren Zugang zum Spiel sowie folgende zusätzliche Ingame-Gegenstände:

Brille des Großen Venigni

Kosmetikmaske Deluxe Edition

Mantel des Großen Venigni

Kleidung der schelmischen Puppe

Paradehut der schelmischen Puppe

Die Kleidung und den Paradehut der schelmischen Puppe bekommt ihr allerdings auch mit der Standard-Version als Vorbesteller-Bonus.

Welchen Preorder-Bonus gibt es?

Wie gesagt, bekommt ihr als Vorbesteller-Bonus die Kleidung und den Paradehut der schelmischen Puppe. Bislang werden die Ingame-Inhalte in den deutschen Shops zwar nur bei den Versionen für PS4 und PS5 und nicht bei der Xbox-Version erwähnt, weder bei der physischen noch bei der digitalen Variante im Xbox Store. Auf der offiziellen Website von Lies of P findet sich jedoch kein Hinweis auf eine Exklusivität der Preorder-Boni. Wir gehen deshalb davon aus, dass ihr sie bei allen Versionen des Spiels bekommt.

Mehr günstige Angebote und interessante Neuerscheinungen rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: