Life is Strange-Serie: Alle Infos zu Release und mehr zur Live-Action-Adaption von Amazon

Das beliebte Adventure Life is Strange wird mit einer Serie von Amazon Prime verfilmt. Hier gibt’s alle bekannten Infos.

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Maximilian Franke
27.06.2026 | 14:00 Uhr

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Amazon Prime hat offiziell eine Serie zum Adventure Life is Strange von Entwickler Don’t Nod angekündigt. Wir fassen euch zusammen, was zum kommenden Live-Action-Projekt mit den beiden Hauptfiguren Chloe und Max bekannt ist.

Letztes Update am 27. Juni: Wir haben den Hub noch einmal mit allen aktuellen Infos vor dem Drehstart am 29. Juni angepasst.

Wann erscheint die Life is Strange-Serie?

Es gibt noch keine offizielle Angabe zum Releasetermin, ihr solltet euch aber auf eine längere Wartezeit einstellen, da das Projekt aktuell gedreht wird beziehungsweise kurz vor dem Drehstart steht. Dementsprechend rechnet also eher mit einem Serienstart in 2027.

Video starten 2:25 Life is Strange - Launch-Trailer zur ersten Adventure-Episode - Launch-Trailer zur ersten Adventure-Episode

Wie viele Folgen wird es geben?

Aktuell ist nur eine Staffel der Serie bestellt. Diese soll zunächst einmal nur 6 Folgen beinhalten. Eine Länge der einzelnen Folgen ist noch nicht bekannt.

Weitere Fragen zum Cast und der Story klären wir auf den folgenden Seiten.

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Genre: Adventure

Release: 30.01.2015 (PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360), 15.12.2017 (iOS)

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