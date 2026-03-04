Life is Strange-Serie auf Amazon: Diese Schauspielerinnen schlüpfen in die Rollen von Max und Chloe

Viel ist von der Amazon-Serie nicht bekannt. Nun kennen wir aber zumindest die beiden Hauptdarstellerinnen.

Seit Monaten ist bekannt, dass Life is Strange eine Serienadaption von Amazon bekommt. Viel mehr als diese Ankündigung gab es bisher allerdings nicht zu hören. Jetzt steht zumindest fest, wer die beiden wichtigsten Figuren spielen wird.

Max und Chloe haben ihre Darstellerinnen

In der Serie übernimmt Tatum Grace Hopkins die Rolle von Max Caulfield, während Maisy Stella als Chloe Price zu sehen sein wird.

Die Handlung orientiert sich am ersten Spiel der Reihe. Max ist eine Fotografie-Studentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Diese Fähigkeit nutzt sie zunächst, um das Leben ihrer Kindheitsfreundin Chloe zu retten.



Gemeinsam stoßen die beiden jedoch auf ein größeres Geheimnis: das mysteriöse Verschwinden einer Mitschülerin. Ihre Nachforschungen führen sie immer tiefer in die dunklen Seiten ihrer Heimatstadt und zwingen sie schließlich zu einer folgenschweren Entscheidung.

Wer hinter der Serie steckt

Die Serie wird von Charlie Covell geschrieben, die auch als Showrunnerin fungiert. Produziert wird das Projekt unter anderem von Square Enix, Story Kitchen und LuckyChap für Prime Video.

Hopkins stand bisher vor allem auf Theaterbühnen und war unter anderem in Broadway-Produktionen wie The Queen of Versailles zu sehen. Stella ist dagegen bereits aus der ABC-Serie Nashville bekannt und arbeitet außerdem als Musikerin.

Die Serie befindet sich aktuell noch in Entwicklung. Ein Starttermin auf Prime Video wurde bislang nicht angekündigt.

Das erste Life is Strange erschien 2015 und entwickelte sich schnell zu einem der bekanntesten Story-Adventures seiner Zeit. Insgesamt soll die Reihe inzwischen über 20 Millionen Spieler*innen erreicht haben. In den Jahren danach folgten mehrere Fortsetzungen und Spin-offs. Das bislang letzte Spiel erschien 2024 mit Life is Strange: Double Exposure. Dessen Fortsetzung Life is Strange: Reunion kommt dann am 26. März.

Sollte die Serie also ein Erfolg sein, gäbe es genug Material für weitere Serien oder Spin-offs im gleichen Universum.

Wie steht ihr zu einer Serienumsetzung von Life is Strange – passt die Geschichte für euch gut ins TV-Format oder funktioniert sie besser als Spiel?