Der Man of Medan-Nachfolger Little Hope erscheint im Sommer

Wer sich gerne wie bei einem etwas trashigen Horrorfilm mit Jumpscares in einem Videospiel gruselt, der hat sicherlich auch viel Spaß mit Until Dawn und Man of Medan gehabt. Die Horror-Anthologie The Dark Pictures wird deshalb auch fortgesetzt und der zweite Teil Little Hope hat jetzt einen Release-Zeitraum.

Gruseln im Sommer

Publisher Bandai Namco hat bekannt gegeben, dass in diesem Sommer das zweite Spiel der Reihe erscheint. Damit könnt ihr euch durch die heißen Monate gruseln. Little Hope ist, wie auch der Vorgänger, ein eigenständiges Spiel, bei dem ihr weder den Vorgänger besitzen noch gespielt haben müsst.

Worum geht's: Little Hope spielt in einem gleichnamigen Städtchen in dem vier Schüler und ihre Lehrerin stranden. Dort scheint es so, dass der Ort von dem Geist einer Hexe heimgesucht wird. Immer wieder verschwinden Leute und werden von einem Monster gejagt. Dieses Mysterium müsst ihr in der Rolle der gestrandeten Personen versuchen zu verstehen und zu überleben.

Gibt es wieder Koop? Bisher gibt es noch keine Infos zu den Features des Spiels aber nach Man of Medan gehen wir davon aus, dass es wieder sehr ähnlich wird. Wenn es so kommt, dann könnt ihr mit Freunden zusammen das Horror-Abenteuer Little Hope in verschiedenen Modi erleben. Welche es bei Man of Medan gab, erfahrt ihr hier.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC.