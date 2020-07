Little Hope - Release des Man of Medan-Nachfolgers ist im Oktober

Im Oktober ist traditionell der Monat für Horror-Spiele und allerlei gruselige Erfahrungen. Deshalb passt da auch perfekt Little Hope rein, der Nachfolger von Man of Medan und der insgesamt zweite Teil der Dark Pictures Anthology. Nach einer Verschiebung für einen Release im August, hat das Spiel jetzt einen neuen Termin bekommen.

Little Hope lässt euch im Oktober gruseln

Wie Publisher Bandai Namco bekannt gegeben hat, wird Little Hope am 30. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zur Feier der Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht:

Darum geht's in Little Hope: Vier Studenten und ihr Lehrer stranden in einer Stadt namens Little Hope, die von einem mysteriösen Nebel umhüllt ist. Sie suchen nach einem Ausweg aber mehr und mehr scheint eine dunkle Kraft nach ihrem Leben zu trachten.

Auch der Filmabend-Modus und der Online-Multiplayer kehren wieder zurück. Wie diese funktionieren, erklären wir euch am Beispiel des Vorgängers:

Vorbesteller-Boni & besondere Editionen: Little Hope kommt auch wieder in Sondereditionen. So beinhaltet die Limited Edition sowohl Little Hope als auch Man of Medan, eine Stoffkarte, Pins und ein Steelcase. Die Collector's Edition hingegen hat nur Little Hope, alle physischen Goodies der Limited Edition und dazu noch eine Replika von Marrys Puppe, die auch im Trailer zu sehen ist.

Wer vorbestellt bekommt zusätzlich dazu auch noch den Curator's Cut, der Szenen aus der Perspektive anderer Charaktere zeigt.

Habt ihr Lust auf den Grusel von Little Hope? Mögt ihr diese Choose your Own Adventure-Spiele mit Horror-Thematik noch oder sind sie seit Until Dawn auserzählt?