GameFreak kann nicht nur Pokémon. Mit Little Town Hero brachte das japanische Studio im Oktober 2019 eine brandneue Rollenspielmarke für Nintendo Switch auf den Markt. Wie die Macher jetzt bekanntgegeben haben, bleibt das kleine Spiel aber nicht Switch-exklusiv.

PS4-Release in Japan bestätigt

Am 23. April 2020 erscheint Little Town Hero ebenfalls für die PS4, vorerst aber nur in Japan. Jedoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es die PS4-Version auch in westliche Gefilde schafft.

In Japan wird Little Town Hero sowohl in einer digitalen als auch in einer physischen Version zu kaufen sein.

Was ist Little Town Hero für ein Spiel?

Genre: RPG

RPG Aktuell erhältlich für: Switch

Darum geht's: Mit Litte Town Hero wagt sich das Studio auf ein neues Terrain und schickt uns in ein unbekanntes Universum. Dort müssen wir uns mit "Ideen" genannten Angriffen gegen fiese Monster zur Wehr setzen und unsere kleine Stadt beschützen, damit wir zu ihrem Held werden.

Anders als in Pokémon fliegen im Kampf eure Gedanken als kleine Wolken um euren Kopf herum. Außerdem seht ihr bei eurem Gegner die Stellen, die ihr angreifen könnt. Dabei nützt es allerdings nichts, einfach nur blind Attacken auf eure Feinde zu hauen. Ihr müsst die richtige Idee im passenden Moment einsetzen. Timing ist hier also das A und O.

Grafisch bleibt sich das Studio jedoch treu. Little Town Hero setzt auf einen knuddeligen und kunterbunten Anime-Look. Der Soundtrack stammt übrigens von keinem geringeren als Toby Fox, dem Entwickler des gefeierten Indie-RPGs Undertale.

Wie ist das Spiel bisher angekommen?

Eher durchwachsen. Auf Metacritic verzeichnet Little Town Hero aktuell einen Metascore von 64 Punkten (bei 24 Kritiken), die User-Wertung ist mit einer 4.0 bei 144 Bewertungen sogar noch niedriger.

Was wird kritisiert? Laut Wccftech leidet Little Town Hero an veralteten JRPG-Mechaniken: Die Kämpfe seien zwar komplex, würden aber viel Zeit und Geduld fressen. GamesRadar+ merkt zudem Performance-Probleme an und kritisiert die Charaktere, die im Verlauf einer eher formelhaften JRPG-Story sehr blass bleiben würden.